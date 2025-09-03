Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Massanassa oferix pavellons i l’escola d’adults per a començar el curs el dilluns 8

Este dijous es visitaran les obres i Conselleria confirmarà si autoritza l’ocupació o si oferix una altra alternativa

Barracons a Massanassa encara per posar a punt

Barracons a Massanassa encara per posar a punt / L-EMV

Pilar Olaya

Pilar Olaya

L’Ajuntament de Massanassa vol que l’alumnat d’Infantil i Primària de l’Ausiàs March i del CEIP Lluís Vives comence el curs en la localitat este dilluns 8 de setembre, encara que els barracons no estiguen a punt, com tot indica que succeirà. Davant del temor que Conselleria d’Educació retarde l’inici de curs, el consistori ha anunciat, en un comunicat oficial, que ha oferit a Educació els pavellons i l’escola d’adults, perquè puguen començar les classes almenys durant els dies en què s’acaben de posar a punt les aules modulars.

El consistori recorda que, en època de pandèmia, l’escola d’adults de l’Alqueria de Sòria “va albergar tots els alumnes de Primària, amb aproximadament 90 o 100 alumnes durant un any”.

Visita a les obres

En eixe sentit, el consistori ha informat que este dijous 4 de setembre està previst que Conselleria visite l’obra i els treballs, i serà aleshores quan se sabrà “si Conselleria dona l’autorització de l’ocupació i comença el curs el dia 8 o, si no, com procedir en els dies següents”.

Estado de los barracones en Massanassa.

Estat dels barracons a Massanassa / L-EMV

El Govern local afirma que està fent tot el possible perquè els barracons del poliesportiu estiguen a punt per a l’inici de curs: “Hem disposat el nostre equip de tècnics i la brigada municipal amb l’objectiu únic que l’alumnat d’Infantil i Primària de l’Ausiàs March i del Lluís Vives puga començar les classes com més prompte millor i en condicions de total seguretat, que és la nostra màxima prioritat”, assenyalen.

D’altra banda, la Fundació Escola Anaya, Fampa i Escola Valenciana han convocat per a este dilluns a les 10 hores, en la zona dels barracons de Massanassa a on l’alumnat hauria de començar el curs, una roda de premsa, a les 10 hores, per a explicar la situació i manifestar les mesures que cal prendre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents