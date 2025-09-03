El MIM de Sueca retalla un 16 % el seu pressupost i un dia d’espectacles
L’Ajuntament i la Diputació salven in extremis una edició llastrada per la “delicada situació econòmica” i que comptarà amb Pepe Viyuela, Cris Clown o Daniel Doña entre l’elenc d’artistes
Sueca tornarà a convertir-se en capital del teatre gestual amb la celebració de la 35a edició de la Mostra Internacional de Mim (MIM), que tindrà lloc del 18 al 21 de setembre. El certamen arriba marcat per les retallades davant de la delicada situació econòmica de l’Ajuntament, encara que l’organització confia que la reducció de 93.000 euros en el pressupost i d’un dia d’espectacles no reste rellevància a una de les cites culturals més importants del calendari.
Enguany es presenta amb el lema “Poesia escènica” i reunirà companyies de prestigi internacional i creadors emergents en un programa que combina mim, teatre físic, circ contemporani i dansa-teatre.
La regidora del Festival, Mercè Sorrentino, ha agraït la dedicació de totes les persones implicades en l’esdeveniment i ha subratllat que “fins fa pràcticament un mes no es tenia la seguretat total de poder dur-lo a terme”.
Per la seua banda, el diputat provincial Paco Teruel ha ressaltat el paper del certamen: “Volem destacar la importància que té un dels millors festivals de l’art gestual de tot Europa, i, per això, des de la Diputació hem decidit aportar 50.000 euros”.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha reconegut les dificultats que travessa el consistori: “Davant de la delicada situació econòmica de l’Ajuntament de Sueca, ens hem vist en l’obligació de retallar en un dia les representacions i efectuar una reducció del 26 % en el pressupost destinat als espectacles, que enguany oscil·larà entorn dels 93.000 euros. L’ajust global del certamen serà del 16 %, de manera que el pressupost total d’este 2025 se situarà entorn dels 239.000 euros”.
L’essència, per damunt de les retallades
La directora escènica del festival, Ángeles González, ha explicat que l’organització ha optat per reduir en un dia les representacions per a mantindre la continuïtat i qualitat de la programació: “La retallada pressupostària ens ha obligat a ajustar un dia menys de festival, perquè hem volgut que prevalga, per damunt de tot, l’essència del MIM: que hi haja espectacles de manera continuada durant els dies de celebració. Ha sigut un treball constant de tot un any, però sobretot estressant durant els dos últims mesos, que ens ha permés aconseguir un festival que manté intacta l’essència de totes les edicions anteriors”.
El festival comptarà amb espectacles tan destacats com Encerrona, de Pepe Viyuela; Doma DDC, de Daniel Doña; Wet Floor, de Cris Clown, a més de la creativitat de Xampatito Pato i la poètica proposta de la Compagnie Hors Surface amb Le poids des nuages.
Amb 35 anys d’història, la Mostra Internacional de Mim de Sueca continua consolidant-se com un dels grans referents de l’art escènic a Europa, que unix la tradició del gest amb la innovació contemporània i transforma durant quatre dies els carrers i les places de Sueca en un escenari obert al món.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ens Uneix “salva” l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
- La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros
- Estatunidencs i alemanys copen el lloguer de vivendes a València
- Prop de 900 ascensors continuen fora de servici en la zona dana: falten tècnics o diners?
- Extingixen un incendi amb diversos focus en camps abandonats d’Ontinyent
- Mor un home de 82 anys després de patir un infart mentres es banyava en la platja de Port Saplatja
- Dècima manifestació contra Mazón: tot el que has de saber
- Mazón anuncia 350 milions més en ajudes “automàtiques” per a afectats per la dana