El recurs d’una promotora obliga Dénia a retardar el gran projecte del pulmó verd del Bosc de Diana
Una de les promotores que vol tombar el nou pla estructural ha presentat un recurs contra el projecte del parc de 36.000 metres quadrats
El retard obri també l’oportunitat de crear, al costat del pulmó verd, un gran parc inundable per a reduir el risc d’avingudes d’aigua
La subvenció europea de dos milions es destinarà ara a millorar la Via Verda
No és un drama. La Dénia que respira, que eixampla el seu pulmó verd i que es prepara per al canvi climàtic ha de superar constipats. Resiliència és també tindre paciència i reflexos per a convertir el que podria semblar una ensopegada en una oportunitat. El Govern local (PSPV i Compromís) ha hagut ara de retardar la licitació per a comptar com més prompte millor amb el gran pulmó verd del Bosc de Diana, un parc de 36.000 metres quadrats cridat a convertir-se en gran refugi climàtic. Els treballs havien d’iniciar-se enguany. Però una de les promotores que vol tombar el nou pla estructural, el planejament que ha donat seguretat i ha dibuixat una ciutat més verda i per als vianants, ha recorregut contra el projecte del gran parc. Al·lega que el Pla especial del Bosc de Diana, document que ha d’ordenar tota esta zona situada al sud del nucli urbà, no està encara aprovat. El Govern local ha decidit deixar el parc en stand by. Confia a tindre acabat el pla especial d’ací a uns sis mesos i a reiniciar llavors l’adjudicació d’estos treballs.
La regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, ha afirmat que l’Ajuntament ja fa temps que treballa en este pla especial. L’aprovarà i, a continuació, reprendrà el projecte del Bosc de Diana. Mentres, destinarà els dos milions de fons europeus Next Generation que anaven a les obres del parc (el pressupost total és de 3,7 milions) a millorar la Via Verda, la ruta per a vianants i ciclistes que discorre per l’antic traçat del ferrocarril Dénia-Carcaixent. Una de les millores és la de plantar més arbres i ampliar les àrees d’ombra. Este projecte també encaixa perfectament en l’esperit de sostenibilitat de la subvenció europea.
“El finançament europeu i els seus terminis ens van portar a donar prioritat a la redacció i licitació del parc del Bosc de Diana. No obstant això, una de les empreses promotores, que també ha portat als tribunals el Pla general estructural, ha presentat un recurs contra el projecte, perquè el pla especial no està aprovat. Hem decidit paralitzar durant uns mesos el Bosc de Diana fins que tinguem el pla especial”, ha explicat Ripoll, que ha subratllat que ara l’Ajuntament podrà també desenrotllar en esta zona un gran parc inundable que mitigue el risc d’avingudes d’aigua.
El consistori ja ha demanat al Ministeri que la subvenció de dos milions es destine a altres projectes relacionats amb la promoció de la sostenibilitat. La millora de la Via Verda inclourà condicionar el paviment, instal·lar il·luminació (haurà de ser tènue) o plantar més arbres.
“Esperem tindre el pla especial preparat per a març o abril de l’any que ve. Aprofitarem este temps per a buscar nou finançament europeu per al Bosc de Dénia i ens presentarem a la pròxima convocatòria dels plans Edil (plans d’actuació integrats d’entitats locals finançats amb fons Feder 21-27), a la qual ja podem optar gràcies a tindre aprovat el document de l’Agenda Urbana 2030”, ha destacat Ripoll.
Projecte per a transformar Dénia
“Evidentment, el Bosc de Diana és un dels grans projectes que han de transformar Dénia. Este obstacle ha sigut una poalada d’aigua freda per a nosaltres. Però ja sabem que, en l’administració, els temps i la paciència són requisits imprescindibles, i jo, personalment, estic convençuda que este projecte començarà a fer-se realitat esta legislatura”. La regidora també ha insistit que ara s’obri l’oportunitat d’ampliar el parc i incloure un terreny adjacent que es convertirà en parc urbà inundable i permetrà oferir una solució natural a les avingudes i acumulacions d’aigües pluvials.
Així, doncs, el futur Bosc de Diana fa front al canvi climàtic en tots els fronts: serà un refugi d’ombra i naturalesa i mitigarà el risc d’inundacions.
