Premis Oscar
‘Sirat’, ‘Romería’ i ‘Sorda’, les tres pel·lícules espanyoles preseleccionades per als Oscars
Les cintes d’Óliver Laxe, Carla Simón i Eva Libertad s’enfrontaran en una selecció final que acabarà el pròxim dia 17
EFE
Sirat, d’Óliver Laxe; Romería, de Carla Simón; i Sorda, d’Eva Libertad, són les tres produccions espanyoles preseleccionades per a optar a competir per l’Oscar a millor pel·lícula internacional, segons ha anunciat este dimecres l’Acadèmia de Cine espanyola.
Ara, les tres cintes s’enfrontaran en una selecció final que acabarà el pròxim dia 17, quan es farà pública la representant d’Espanya per a la gala dels Oscars, en la seua 98a edició, que se celebrarà el 15 de març de 2026 en el Teatre Dolby de Los Angeles (EUA).
Els encarregats de la lectura en l’Acadèmia de Cine han sigut l’actriu Emma Suárez i l’actor Juan Diego Botto.
Els membres de l’Acadèmia de Cine, que l’any passat van optar per Segundo premio, que no va superar la primera selecció per a ser finalista, han triat entre 57 pel·lícules estrenades des de l’1 d’octubre de 2024 fins al 30 de setembre de 2025.
Estes dates les determinen les bases de l’Acadèmia de Hollywood, que en els pròxims mesos triarà quines pel·lícules internacionals són nominades, cosa que no va ocórrer amb la cinta que Espanya va triar l’any passat, Segundo premio, que es va quedar fora en la primera selecció, coneguda en desembre.
Des de 1986, l’Acadèmia s’encarrega de designar el títol que representarà Espanya en la competició pel premi de Hollywood. A partir de l’any 2001, i amb la finalitat de donar més visibilitat a les produccions de l’any, la institució tria, mitjançant votació, tres pel·lícules d’entre totes les que complixen els requisits exigits.
L’última pel·lícula espanyola a guanyar un Oscar va ser Mar adentro, dirigida per Alejandro Amenábar i protagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula va guanyar el premi a la millor pel·lícula internacional en la 76a edició dels Premis de l’Acadèmia en 2005.
