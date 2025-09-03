Mobilitat
El trànsit continua creixent a València amb fins a 20.000 cotxes més al mes
Les dades municipals evidencien un increment generalitzat en les artèries de la ciutat. L’oposició denuncia que la política “procotxe” del Govern de Catalá només està servint per a multiplicar les congestions i els embossaments
El trànsit a València ha xafat l’accelerador, una cosa que es deixa notar en els embossaments quasi diaris que desesperen els conductors en els punts més calents de la ciutat. L’Ajuntament ha publicat les dades del mes de juliol i bona part dels carrers amb mesurament mostren un increment de vehicles. En alguns casos, com Blasco Ibáñez, el Bulevard Sud o el carrer Colón, amb xifres notablement més elevades.
Les xifres del portal municipal diferencien les carreteres en entrades a la ciutat, rondes, grans avingudes o zona centre. En les primeres, els accessos a València, l’increment interanual no resulta significatiu. L’únic creixement cridaner és el que s’ha registrat en l’autopista del Saler, amb quasi 3.000 cotxes més respecte a juliol de 2024.
Dins de València, l’augment del trànsit rodat comença a ser important en les rondes. Per exemple, en el Bulevard Sud va haver-hi un 11 % més de trànsit este estiu (5.558 vehicles) i en Nou d’Octubre va pujar més de 20 punts (24.777 vehicles). En altres carrers com Menorca, Tres Creus o Pío Baroja, l’augment també va ser de més de cinc punts.
Entre les grans vies exteriors, la major variació percentual de trànsit s’observa en l’avinguda del Port (3.371 vehicles i un 14,9 % més respecte a juliol de 2024); Blasco Ibáñez, amb un gran augment de més de 5.700 cotxes, o l’avinguda de Balears, amb un increment de 2.243 vehicles i un 11,6 %.
Una tendència generalitzada
En les rondes interiors, la diferència torna a no ser important, però el saldo en les grans vies interiors evidencia que el trànsit en la ciutat de València guanya força. Antic Regne: 1.834 vehicles més. Pont d’Aragó: 3.793 vehicles més. Ramón y Cajal: 9.517 vehicles més, amb un increment del 14,98 %, fins als 63.522 cotxes totals circulant en només un mes. I també creix el trànsit en Ferran el Catòlic, Pont d’Ademús, Menéndez Pidal, Pont de les Arts o Pont del Real, a on la circulació es dispara fins a 24 punts percentuals respecte a l’any anterior.
Finalment, els carrers del centre absorbixen esta tendència i, per exemple, Colón registra un increment del 33 % en un dels seus trams, amb 4.200 cotxes més travessant la via comercial. El paisatge és similar en Xàtiva, Tetuan, Guillem de Castro, Blanqueries i Comte Trénor, tots estos carrers amb augments de més de 10 punts i fins a més de 6.000 cotxes de diferència en un sol mes si es compara amb juliol de 2024.
“Un fracàs rotund”
Al respecte, Compromís ha considerat que les dades certifiquen que el model de trànsit “imposat pel Govern de María José Catalá, a diferència del que va prometre des de l’oposició en les legislatures anteriors i en campanya, no només ha revertit totes les millores experimentades entre 2015 i 2023, quan la mobilitat la gestionava Compromís, sinó que empitjora el trànsit mes rere mes”.
“Les dades oficials de trànsit confirmen el que ja pot comprovar tota la ciutadania: la gestió del trànsit de Catalá és un fracàs rotund. Hi ha un increment generalitzat del trànsit en tot València, especialment en el centre de la ciutat, a on es van prendre decisions poc meditades que no tenien cap criteri tècnic, tan sols el desig revengista de revertir totes les mesures impulsades per Compromís”, ha argumentat el valencianista Giuseppe Grezzi. “De l’estudi de les dades es desprén que part del trànsit que abans es redirigia a les grans vies ha tornat a desviar-se al carrer de Colón, que torna a ser utilitzat per milers de conductors com una drecera”, afig.
652 cotxes més cada dia
Per la seua banda, la regidora socialista María Pérez ha explicat que les polítiques de mobilitat del Govern de Catalá han disparat un 4 % el trànsit en tota la ciutat en tot just un any. De fet, de gener a juliol, els sensors repartits per la ciutat han captat el pas de 652 cotxes més cada dia, és a dir, 20.000 vehicles més per punt d’aforament al mes respecte al mateix període de l’any anterior, fet que constata, a més, que l’augment es produïx de manera generalitzada en tots els carrers i no només de manera puntual.
“Les dades de trànsit a València dibuixen una tendència preocupant en este inici de curs. Entre gener i juliol d’este 2025 circulen de mitjana un 4 % més de vehicles que en el mateix període de 2024. Però és que, a més, l’última dada disponible de juliol torna a confirmar esta tendència, ja que el carrer Colón ha passat de 8.400 cotxes a més de 12.600 vehicles diaris en un dels seus trams”, ha manifestat la regidora socialista.
Més congestió en el centre
La regidora ha assenyalat que este increment del mes de juliol també es produïx en vies com el carrer Xàtiva o Ferran el Catòlic, “a on es registren augments superiors al 10 %. El resultat de les últimes dades llança un resultat molt clar: hi ha més congestió en el centre i una mobilitat cada vegada més complicada per als qui viuen i treballen en qualsevol barri de la ciutat”.
En eixe sentit, la regidora socialista ha recordat que estes últimes xifres tornen a certificar una tendència que s’està produint des que María José Catalá va començar a prendre decisions per a permetre el pas de més vehicles per tota la ciutat. “Des que va aplicar la seua política procotxe, que prometia que anava a reduir el trànsit de la ciutat, les congestions i els embossaments s’han multiplicat de manera general en tota la ciutat i no a conseqüència d’actuacions concretes. És una dinàmica sostinguda des de maig de 2023: a València cada dia hi ha més cotxes, més congestió, més embossaments i, en conseqüència, més contaminació i pitjor qualitat de l’aire”.
