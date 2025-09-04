Arrestada a Gandia quan estava a punt d’incendiar un contenidor
La dona ja havia sigut identificada la nit anterior quan caminava sola, de matinada, per un altre carrer de Gandia a on s’havien cremat diversos recipients
La Policia Local de Gandia ha detingut, esta matinada, una dona de 35 anys que, presumptament, estava a punt de calar foc a un contenidor. Els agents havien acudit a l’encreuament entre els carrers Sant Pere i Gregori Mayans després de ser alertats per un testimoni que assegurava que l’arrestada rondava pel contenidor amb una actitud un poc estranya i que es trobava amagada entre els recipients i els cotxes que hi havia estacionats.
Quan van arribar, la dona ja es dirigia, presumptament, cap al contenidor amb un encenedor a la mà. Els agents van comprovar ràpidament que coneixien l’arrestada, ja que a penes una nit abans, la de dimarts, ja va ser identificada quan caminava a les 4:30 h de la matinada pel carrer Ferrocarril d’Alcoi, pocs minuts després que es cremaren diversos contenidors, per la qual cosa s’investiga si podria estar relacionada amb estos i altres incendis de contenidors en la ciutat.
Després de la detenció, va ser traslladada a la comissaria de la Policia Nacional de Gandia, a on queda pendent de passar a disposició judicial. Els agents han obert una investigació per a tractar d’esbrinar si està relacionada amb altres fets d’este tipus.
