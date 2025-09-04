La collita d’oliva repunta amb força després de la pitjor campanya de la història
L’almàssera de Turís preveu superar, enguany, els dos milions de quilos, malgrat alguns minvaments per la dana, després de tocar fons en 2024 per la sequera i la calor
La collita d’oliva va tocar fons a la Ribera en la campanya passada amb un mínim històric de 170.000 quilos en l’almàssera Molino de Motrotón, una cooperativa de segon grau que agrupa productors de Turís, Montserrat, Montroi, Real, Catadau, Llombai i Yátova, que enguany espera multiplicar per dotze aquell registre ínfim a pesar que les crescudes dels rius Magre i Bunyol, en la tràgica vesprada el 29 d’octubre, van arrasar camps sencers d’oliveres en el terme de Turís i van deixar impracticables alguns camins que encara impedixen l’accés a les parcel·les.
L’almàssera, amb tot, espera que els minvaments derivats de la dana siguen mínims i que la producció de la campanya que arrancarà a mitjan octubre supere els dos milions de quilos i se situe “més prop de la normalitat”, explica el gerent de la cooperativa, Alberto Giménez. Amb els precedents més negatius encara frescos, amb dos anys pèssims en les últimes tres campanyes, Giménez augura una “molt bona collita”, similar a la de 2023, encara que no oculta un desig de pluja per a propiciar l’engrossiment en algunes zones de secà a on hi ha el risc que l’oliva “es quede xicoteta”. Un episodi de pluja també ajudaria a millorar els rendiments de l’oliva després d’uns anys amb un contingut d’oli molt baixos per efecte de la sequera.
“Venim d’una collita de tot just un 10 %, per la qual cosa les oliveres estan descansades, i enguany la previsió és passar dels dos milions”, detalla Giménez, que explica que la producció mitjana en una campanya normal se situa entre els 2 i 2,5 milions de quilos. A l’espera de conéixer els rendiments d’enguany, que encara poden variar en funció de les condicions meteorològiques del pròxim mes, Giménez estima que, si es complixen les previsions, la collita pot donar lloc a uns 400.000 litres d’oli.
Giménez destaca que, afortunadament, les altes temperatures derivades de les onades de calor s’han registrat després de la floració, per la qual cosa no tindran una incidència negativa i que, fins i tot, els pics de calor registrats han contribuït a minimitzar l’afecció de la mosca de l’oliva. “Estem veient una bona qualitat de la fruita i no es veu incidència de la mosca”, detalla el gerent, que explica que les pluges de l’hivern van afavorir una bona floració i quallat previs a la calor.
L’almàssera Molino de Motrotón agrupa 2.000 agricultors de les set cooperatives associades que, de manera majoritària, aporten la collita d’olives per a la producció d’oli per a consum propi. Giménez estima en un 80 % el volum de collita que entra en l’almàssera a este efecte, mentres que la resta es ven en la botiga o s’exporta. Els Països Baixos és actualment la principal destinació, si bé la cooperativa ha entrat en un programa de la Cambra de Comerç amb l’objectiu d’obrir nous mercats a Europa.
