BÀSQUET
Els comptes d’Espanya per a no caure eliminada en l’Eurobasket
La selecció de Sergio Scariolo haurà de guanyar Grècia si Bòsnia aconseguix derrotar Geòrgia unes hores abans
Els comptes d’Espanya, la vigent campiona d’Europa, per a no quedar eliminada de l’Eurobasket en la fase de grups, són senzills. Si la selecció de Sergio Scariolo hui completa la difícil missió de guanyar la Grècia de Giannis Antetokounmpo, estarà en octaus de final, ja vorem contra quin rival. Si perd el seu últim partit, només la victòria de Geòrgia contra Bòsnia i Hercegovina l’apartaria de l’eliminació.
Per a bé o per a mal, Espanya saltarà a la pista de Limassol sabent si la seua victòria és o no imprescindible per a eludir el precipici. La selecció inicia el seu partit a les 20:30 hores (Teledeporte), mentres que el duel entre Geòrgia i Bòsnia es disputa a les 14:00 hores. En cas de victòria balcànica, els espanyols tindran quatre hores de marge per a gestionar la pressió de saber que una derrota els deixaria només començar sense l’opció —ja per si mateix molt remota— de revalidar el títol conquistat en 2022.
El final de Scariolo?
Haver perdut contra Itàlia dimarts els conduïx a esta situació d’emergència, encara que sobretot ho fa la derrota inicial contra Geòrgia, molt més inesperada que l’última. I per molt que la plantilla espanyola no estiga, lliura per lliura, entre les millors del torneig, una eliminació tan prompte seria un absolut desastre i un cruel i dolorós epíleg per a la gloriosa etapa de Sergio Scariolo.
Potser compta Espanya amb l’avantatge que s’enfronta a una Grècia ja matemàticament classificada que dimarts ja va reservar el mitjà (i el millor) dels Antetokounmpo, afligit de molèsties físiques. Que l’ala-pivot dels Bucks continuara de repòs seria la millor notícia per a Scariolo.
En cas que Espanya continue viva, s’enfrontaria diumenge, a Riga (Letònia), a Polònia, Eslovènia, França o Israel. Encara que el potencial oponent, atesa la situació d’absoluta emergència, és ara mateix el que menys preocupa.
