El Govern “no entén” que Mazón rebutge el quitament del deute: “Prioritza el que diga Feijóo”
“Amb una mà, Mazón abaixa impostos a les rendes més altes, i, amb l’altra, demana diners”, critica el secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España
El secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España, ha assegurat que “no entén” el rebuig del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al quitament del deute plantejat pel Govern i l’ha acusat d’estar “prioritzant el que diguen” tant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A més, ha recriminat al cap del Consell les seues “baixades dramàtiques als grans patrimonis” de la Comunitat Valenciana: “Amb una mà, abaixa impostos a les rendes més altes, i, amb l’altra, demana diners”. En qualsevol cas, i “més enllà d’això”, ha afirmat que “entendria que es poguera discutir amb criteris diferents sobre com s’ha arribat a eixe càlcul”.
“Això ho puc entendre. Hi ha una fórmula, que és la que ha aplicat el Govern d’Espanya, transparent, però, com totes, pot ser criticable. El que no puc entendre és que es diga que no a una cosa que et beneficia”, ha argumentat España en declaracions als mitjans abans d’assistir a la trobada organitzada per la Cadena SER, este dijous, amb l’expresident de la Generalitat Ximo Puig.
“Sempre pose el mateix exemple. Tots tenim una hipoteca. Si el banc un dia et telefona i et diu que et reduirà una part d’eixa hipoteca, del deute que li deus, pots discutir amb el banc si és molt o és poc”, ha asseverat.
Per això, ha qüestionat que “no s’entén eixa decisió” de Carlos Mazón, la qual, al seu juí, “no és més que un reflex que no estan prioritzant els valencians i les valencianes, sinó que estan prioritzant el que diga Feijóo i el que diga Ayuso”.
Ni negociar les quantitats
Preguntat per si el Govern estaria disposat a negociar amb la Generalitat que la quantitat condonada fora més alta, el secretari d’Estat de Política Territorial ha assenyalat que ja va haver-hi “un procés de negociació” en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) abans de l’estiu, “a on estan les comunitats autònomes i el Govern d’Espanya”.
“I, abans que es debatera, totes les comunitats autònomes, inclosa la valenciana, governades pel PP es van alçar i se’n van anar”, ha lamentat. Per tant, al seu juí, les comunitats autònomes governades pels populars en realitat “no volen dialogar”, sinó que “només volen soroll”. “I en el soroll no estan les solucions als problemes”, ha resolt.
