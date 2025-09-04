Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
L’interior de les províncies de Castelló i València aglutina bona part de les localitats amb més jubilats que afiliats a la Seguretat Social
Els habitants de la Comunitat Valenciana són, cada dia, més majors. Factors com l’augment de l’esperança de vida —per damunt dels 83 anys en 2024— o la menor taxa de natalitat entre la ciutadania estan provocant un gir progressiu en la piràmide poblacional. Una realitat amb unes conseqüències que van més enllà de l’apartat social, ja que té un impacte considerable també en altres nivells, com l’econòmic, i, més concretament, en l’evolució del nombre de treballadors o de pensionistes que hi ha en l’autonomia. Tant és així que, segons les últimes dades que ha donat a conéixer l’Institut Valencià d’Estadística (IVE), fins a 35 municipis de la Comunitat tenen ja més persones retirades que afiliats a la Seguretat Social.
Situació a l’alça
Són un percentatge xicotet —un 6,45 %— si es té en compte que en l’autonomia hi ha 542 localitats. No obstant això, l’avanç del que podria ser una anècdota sembla inexorable. Com a prova d’això, fa només dos anys, esta circumstància impactava en 26 pobles valencians. O, cosa que és el mateix, en 24 mesos fins a nou municipis han entrat en esta conjuntura. I la situació podria continuar creixent pròximament. No en va, 28 localitats més veuen com la diferència entre afiliats i pensionistes no arriba a les deu persones actualment, per la qual cosa prompte podrien afrontar eixa mateixa paradoxa.
Però, quins són i, sobretot, on es troben eixos pobles amb més jubilats que empleats? Una primera característica és que, dels 35, més de la mitat —19— es troben a Castelló. Són els casos de Vilafranca, Rossell, Villahermosa del Río, Portell de Morella, Canet lo Roig, la Torre d’en Doménec, Montán, Traiguera, Ayódar, Puebla de Arenoso, Benafigos, El Toro, Algimia de Almonacid, San Rafael del Río, Fanzara, Tírig, Matet, Herbers i Arañuel. D’estos, la majoria no arriben, si més no, a tindre 1.000 habitants, i, a més, es troben en comarques de l’interior com l’Alt Maestrat o els Ports, entre d’altres.
Els municipis de València i Alacant
Després de Castelló, és València la segona província que més municipis té en esta situació —tots, també, en l’interior—, amb els casos de Teresa de Cofrentes, Casas Bajas, Castielfabib, Chera, Benicolet, Casas Altas, Estubeny, Sempere, Vallanca i Puebla de San Miguel. Finalment, a Alacant, els pobles en dèficit de treballadors respecte als pensionistes són els d’Alcoleja, Quatretondeta, Famorca, Benasau, Balones i Benimassot.
La transcendència d’esta dada està en la ja complicada necessitat de sostenibilitat del sistema de pensions, atés que almenys es requerixen dos treballadors per a cada jubilat, i, en les poblacions mencionades, quasi es dona la situació inversa.
