Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
Els dos autors dels tirs han fugit a bord d’un vehicle fosc de gamma alta
Un altre tiroteig, el tercer en menys de deu dies, s’ha cobrat una altra víctima mortal. Un home ha assassinat un altre després de disparar-li tres tirs al pit, a sang freda i a plena llum del dia a Xirivella. Després de consumar l’homicidi, l’autor dels trets ha fugit a bord d’un BMW fosc en el qual se n’ha anat del lloc a tota velocitat. La víctima és Daniel S., un home de 35 anys amb múltiples antecedents penals. De fet, el mort hauria eixit de presó feia poc després de complir condemna.
Els fets que ara investiga el Grup d’Homicidis de la Policia Nacional s’han produït cap a les 09:50 hores del matí d’este dijous en la plaça Gerardo Garcés, en l’encreuament amb l’avinguda Constitució, a Xirivella. Diverses persones que han presenciat els fets assenyalen que l’homicida anava a bord d’un cotxe fosc de gamma alta quan ha sorprés la seua víctima, que caminava pel carrer. En qüestió de segons, li ha disparat a boca de canó tres tirs mortals, ha pujat al cotxe i ha fugit del lloc en el vehicle, conduït per una segona persona.
Mort en l’acte
El personal d’una farmàcia situada a escassos metres del lloc del crim ha prestat les primeres assistències al ferit, que ha caigut desplomat en estat inconscient en ple carrer sobre un rastre de sang. Testimonis relaten com les farmacèutiques han començat a practicar-li maniobres de reanimació cardiopulmonar durant diversos minuts, per torns, fins a l’arribada d’un primer equip de la Policia Local de Xirivella que patrullava la zona.
Després de rebre un avís d’un ferit per arma de foc, el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències ha mobilitzat una ambulància de Suport Vital Bàsic, el personal de la qual ha représ les maniobres d’RCP fins a l’arribada d’un SAMU, l’equip mèdic del qual ha continuat assistint el ferit fins que finalment han confirmat la seua defunció. Minuts abans de les 12:00 h del migdia, la comissió judicial que s’ha desplaçat fins al lloc ordenava l’alçament de cadàver, que ha sigut traslladat a l’Institut de Medicina Legal de València, a on en les pròximes hores se li practicarà l’autòpsia.
“T’he de matar”
La zona ha quedat acordonada davall d’un estricte dispositiu de seguretat format per desenes de policies per a facilitar el treball dels agents, davant de l’acumulació de desenes de veïns i periodistes que es trobaven en els voltants. Especialistes de la Policia Científica, per la seua banda, han dut a terme una minuciosa inspecció ocular del terreny a la recerca de possibles vestigis de l’autor del crim, que roman en parador ignorat després de fugir a bord d’un cotxe fosc de gamma alta. Minuts abans de les 14:00 hores, els agents alçaven l’operatiu mentres personal municipal de la brigada de neteja eliminava les restes de sang.
Abans d’això, i durant el rastreig, els investigadors han inspeccionat minuciosament el carrer en el qual han trobat els casquets de les bales que han causat la mort de Daniel S., conegut en el poble com a Raponchi. Segons les primeres dades, tot apunta a una revenja entre víctima i agressor, que anit ja haurien protagonitzat una violenta batussa en el recinte firal, a escassos metres de la zona en la qual s’ha produït l’homicidi. En aquell incident van arribar a amenaçar-se de mort segons indiquen els veïns.
De fet, un dels testimonis que es trobava en una cafeteria pròxima indica que l’autor dels tirs, un home d’ètnia gitana, amb barba i vestit de negre, ha arribat a cridar “t’he de matar” segons abans d’empunyar l’arma.
Ara, la Policia Nacional tracta de recopilar pistes que permeten identificar l’autor d’este homicidi que ha colpit la localitat de l’Horta Sud. Per a això, ha començat a entrevistar veïns i comerciants de la zona per a recopilar pistes que llancen llum a la investigació. L’Ajuntament de Xirivella, per la seua banda, ha posat a la disposició dels investigadors les imatges de les càmeres de seguretat instal·lades just en el punt en el qual s’ha produït el crim i que confien que podrien ajudar a identificar l’assassí.
