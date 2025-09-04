À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
La televisió aposta per dos magazins nous, un matinal i un altre vespertí, per a guanyar en proximitat
À Punt no vol deixar de ser el que va ser, però busca modernitzar la seua imatge per a, com a empresa, ser més rendible. Un repte que, en este cas, només s’assolirà amb bones dades d’audiència. Uns beneficis que, segons el president de la Corporació, Vicente Ordaz, només s’aconseguiran “fent més amb el mateix”.
D’esta manera, la nova programació d’À punt continuarà sent en essència similar —pivota sobre informatius, magazins i esports—, amb la incorporació, com no podia ser d’una altra manera, de noves cares i programes.
“Volem parlar de tu a tu als teleespectadors, perquè la proximitat serà la màxima d’esta casa, tant en informatius com en programes, amb la col·laboració de més de trenta televisions locals i productores, que enfortixen el sector audiovisual de la Comunitat Valenciana”, ha dit Ordaz. Eixe de “De tu a tu” és, precisament, el lema autopromocional de la televisió en una programació diària que arrancarà a les 7 del matí amb un informatiu amb Amàlia Sebastián al capdavant. Serà a les 10:15 hores quan, una de les apostes de la temporada, Connexió Comunitat Valenciana, amb Clara Castelló i Juanma Melero, es posarà en marxa —este magazín inclourà l’espai mediambiental La via verda, amb Mathies Muñoz—.
Notícies migdia, a les 14 hores, continuarà presentat per Rosa Romero, i en Notícies nit es manté Amparo Fernández. Els caps de setmana continuarà presentant els informatius Anna Galbis.
“Volem que la marca À punt arribe de manera més directa al ciutadà del carrer. Treballarem a la recerca del favor i la credibilitat de l’espectador”, ha dit Ordaz.
Les apostes són Va de bo i Comarques
En la sobretaula, a les 15:15 h, en acabar L’oratge, es programa diàriament La cuina de Morera, i, a continuació, el concurs que presenta Óscar Tramoyeres, Atrapa’m si pots. De 17.30 a 19.45 h, inicialment, À Punt aposta per una cara “nova” per al seu magazín Va de bo, Màbel Martí. “Una finestra oberta de directes i tertúlia amb l’actualitat com a bandera”, expliquen. A partir del 19 de setembre, l’horari s’allargarà fins a les 20:30 h. Abans de l’informatiu, s’emetrà un espai d’informació anomenat Comarques, que presentarà Jordi Cabezas, per a acostar-se en directe als pobles. I després, el concurs A la saca, d’Eugeni Alemany.
Diàriament, a la mitjanit, Dani Meroño conduirà un programa d’esports, La banda, que, entre altres col·laboradors, comptarà amb la participació de l’exporter Santiago Cañizares.
Prime time
Els dilluns s’emetrà el progrma d’investigació Zoom, amb Jose Sáez. Per a les nits dels dimarts, À Punt aposta pel true crime amb sèries d’històries impactants, com Un assassinat amb vistes, que tracta el cas de l’assassinat de l’alcalde de Polop. Les setmanes posteriors emetrà Anglés, història d’una fugida i Bretón, la mirada del diablo, coproduïdes totes amb TVE.
Mentres els reporters de Valencians al món continuen viatjant a la recerca de noves històries, els dimecres, Juan Nieto i Mireia Llinares entraran en les llars amb À Punt et busca, un nou espai sobre desaparicions i retrobaments.
La clau per a viure, presentat per Maria Domínguez, s’emetrà els dijous amb voluntat no només divulgativa, sinó també de servici públic per a tots els que lloguen, compren, venen o compartixen vivenda a la Comunitat Valenciana.
El programa Terra de festes ocuparà el prime time dels divendres. I dins del context festiu, els dissabtes, a les 13 hores, continua el programa taurí La plaça, amb Jorge Casals.
En la presentació de la nova programació també s’ha presentat la nova temporada del programa Xino xano ibèric i s’ha anunciat el programa setmanal Crònica de la reconstrucció de la dana, amb David Torres.
Esta temporada s’emetran els sis últims episodis de L’alqueria blanca, la sèrie més longeva de la televisió valenciana.
Ràdio
À Punt va iniciar fa unes setmanes, coincidint amb l’inici de la Lliga, el carrusel esportiu Punt a punt, que dirigix Luis Urrutia, i diàriament, de 23 a 0:30 hores, s’emet 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
En la graella de la ràdio continua el magazín Amunt i avall, de Sergi Olcina, de 10 a 14 hores. A l’acabar Les notícies del migdia, reprén el pols de la informació econòmica el programa Cadena de valor, amb Javier González.
De vesprada, de 16 a 19 hores, el magazín de Gemma Juan es diu La vesprada d’À Punt i incorpora Ximo Rovira. Ells donaran pas a la periodista Reis Juan, que estrena L’hora de la cultura, de 19 a 20 hores. Els divendres, de 18 a 19 h, continua el programa taurí Terra de bous, amb Germà Estela.
A les 20 hores, en ContrÀpunt, amb Gustavo Clemente, es reflexionarà sobre l’actualitat del dia.
Els dissabtes i diumenges, de 7 a 10 hores, els melòmans tenen l’espai Fem banda, amb Inma Mateu, i de 10 a 12 h del migdia, el magazín Fora de cobertura, amb Donís Salvador.
