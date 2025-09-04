Sis de cada deu persones desocupades al Camp de Morvedre són dones
L’atur subratlla, en agost, l’estacionalitat de l’ocupació en la comarca
Més del 60 % dels nous aturats pertanyen al sector servicis
Lucas Galíndez
Per a molts, l’arribada de setembre significa reprendre la rutina, reincorporar-se al treball habitual o tornar a les aules. Per a uns altres, en canvi, suposa acomiadar-se de les ocupacions d’estiu i afrontar de nou la incertesa d’esperar que sone el telèfon amb eixa anhelada oferta laboral.
Actualment, al Camp de Morvedre es comptabilitzen 5.115 persones desocupades. La xifra obtinguda a través de Labora, la base de dades oberta publicada per la Generalitat Valenciana, trenca amb la tendència que es va registrar en juny, quan, tal com va informar Levante-EMV, la comarca va presentar el nombre d’aturats més baix dels últims quinze anys.
Durant els dos primers mesos de l’estiu, la desocupació a penes va créixer en 11 persones; no obstant això, entre juliol i agost s’ha produït un repunt molt més notable, amb 81 nous demandants.
L’estacionalitat com a realitat
Així i tot, la comparació interanual permet una lectura més optimista. Respecte a l’agost de l’any passat, el Camp de Morvedre compta hui amb 274 persones més treballant, la qual cosa suposa una reducció de la desocupació pròxima al 5 %. Este descens encadena ja quatre anys consecutius de baixades i va acompanyat d’un creixement sostingut del nombre d’afiliacions a la Seguretat Social. Una evolució que, si es revisen les dades d’exercicis anteriors, confirma el caràcter cíclic i estacional de l’atur en la comarca.
L’estacionalitat ha colpejat, sobretot, un sector en particular, el sector servicis. Més de la mitat dels nous aturats provenien del sector terciari, especialment d’activitats lligades a la restauració, l’hostaleria i el comerç. El sector industrial tampoc n’ha quedat al marge, i, per diferents motius, entre els quals hi ha el tancament a Canet d’en Berenguer de l’empresa Obeikan MDF —dedicada a la fabricació d’envasos per a fruita i verdura—, un total de 37 persones han perdut la seua ocupació en els últims mesos de 2025, fet que reflectix que la debilitat no es concentra únicament en l’àmbit turístic.
Les adultes lideren la desocupació
Les dades evidencien també una clara desigualtat segons l’edat. Lluny del que podria pensar-se, els jóvens no són els més castigats. De fet, el 56 % dels aturats (2.870 persones) tenen més de 44 anys. Els seguixen els adults d’entre 25 i 44 anys, que suposen un 38 % (1.941 persones). Els menors de 25 a penes representen un 6 % (304 aturats). Encara que la diferència entre trams continua sent significativa, en l’àmbit comarcal, els percentatges estan un poc més equilibrats que en el conjunt de la Comunitat Valenciana, a on sis de cada deu aturats superen els 44 anys.
A l’edat se suma una altra variable decisiva: el sexe. L’atur colpeja amb més força les dones. Segons les dades, al Camp de Morvedre hi ha 3.020 dones desocupades, cosa que significa que sis de cada deu aturats són dones majors de 25 anys. Una xifra que confirma la bretxa de gènere en el mercat laboral comarcal i reforça la necessitat de polítiques actives que atenguen específicament este col·lectiu.
Distribució per localitats
Quant a la distribució de la desocupació comarcal per localitats, poques coses han canviat. La desocupació al Camp de Morvedre presenta una altíssima concentració territorial, amb Sagunt com a epicentre indiscutible. La capital comarcal aglutina 4.011 persones desocupades, la qual cosa equival a més del 78 % del total de la comarca. Esta xifra posa en relleu el pes demogràfic i econòmic del municipi, però també la vulnerabilitat del seu mercat laboral enfront dels canvis de conjuntura.
El segon focus de desocupació es troba a Canet d’en Berenguer, amb 272 aturats que suposen poc més del 5 % del total. A una certa distància apareixen altres localitats com Gilet (161 persones, un 3,1 %) i Faura (143 persones, un 2,8 %), que concentren una proporció rellevant dins del conjunt comarcal si es té en compte la seua menor grandària poblacional.
En la resta de municipis, les xifres són molt més reduïdes, amb percentatges que no superen l’1,5 % en la majoria dels casos. Localitats com Benifairó de les Valls o Albalat dels Tarongers ronden el centenar d’aturats, i en pobles més menuts —com Segart, Torres Torres o Benavites— l’atur a penes representa unes poques desenes de persones.
En conjunt, el panorama reflectix una desocupació fortament centralitzada a Sagunt, a on es concentra gran part de l’activitat industrial i de servicis de la comarca. No obstant això, el pes relatiu de municipis mitjans com Canet, Gilet o Faura evidencia que el problema de l’atur no es limita únicament a la capital, sinó que també es deixa sentir en altres zones amb menys teixit empresarial i dependència de sectors concrets.
