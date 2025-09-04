Veïns i taxistes denuncien la “congestió permanent” del trànsit a València
Creuen que les últimes mesures en matèria de mobilitat i les obres han complicat molt la circulació per la ciutat
Les dades de trànsit del mes de juliol en la ciutat de València han confirmat la sensació general que hi ha entre els conductors que la capital està cada vegada més congestionada. Ho diuen en el carrer i ho expliquen per a Levante-EMV els representants veïnals i un sector tan implicat en el trànsit com és el taxi.
Diuen les dades oficials del mes de juliol que el trànsit ha augmentat en l’últim any fins a un 33 % en un tram del carrer Colón, amb percentatges entorn del 10 % en vies com Xàtiva, Guillem de Castro, Tetuan, Blanqueries, etc. Es confirma una pujada general en la ciutat del 4 %, amb 20.000 cotxes més al mes. Dades que, pel que fa a la congestió, s’han vist agreujades per algunes de les grans obres que s’han iniciat en la ciutat, principalment la reforma de Pérez Galdós.
“Sempre hi ha hagut embossaments en les hores punta d’entrada i eixida al treball i en els col·legis, però ara fa la sensació que l’embossament és tot el dia”, explica Fernando del Molino, president de la Federació Sindical del Taxi, que assegura, així mateix, que “la situació s’ha accentuat molt en l’últim any i mig o dos anys”.
“Sempre hi ha hagut embossaments en les hores punta d’entrada i eixida al treball i en els col·legis, però ara fa la sensació que l’embossament és tot el dia”
Els punts més complicats, diu, se situarien en els accessos a la ciutat i altres punts de l’interior com el pont Nou d’Octubre, Giorgeta, Jesús, Marqués de Zanete o Sant Vicent-plaça d’Espanya. “Tots els voltants de l’AVE són molt complicats, cada vegada més”, assegura. De fet, creu que este és un dels motius pel qual els taxistes no van a l’estació Joaquín Sorolla i hi ha problemes en el servici.
Pel que fa al sector del taxi, Fernando del Molino situa el principal problema en el carrer Colón, a on s’ha suprimit un dels dos carrils que tenien a la seua disposició i “el que queda està sempre tapat”. “Esta era una via d’escapament per a nosaltres que ara no tenim”. I el mateix ocorreria amb la Gran Via Marqués del Túria si estiguera més lliure: “Ens donaria més agilitat”, diu.
Una possible solució per a ells seria que la Policia Local estiguera més atenta a este problema amb els carrils o que es posaren en marxa mesures anunciades per l’Ajuntament com la vigilància amb càmeres o radars mòbils.
Pocs busos i moltes obres
També María José Broseta, presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València, creu que l’Ajuntament ha de tindre més participació. Després de constatar que “efectivament cada dia hi ha més congestió de trànsit” en la ciutat, assenyala dos problemes que, al seu juí, estan contribuint de manera determinant a això. L’encariment del transport públic després de la caiguda de les subvencions i la falta de freqüències en l’EMT, que en molts aspectes qualifica de “caos”. “Les freqüències de pas dels autobusos no són molt bones i això fa que la gent cada vegada agafe més el cotxe privat. I en l’àrea metropolitana, igual”, assegura.
D’altra banda, Broseta lamenta l’acumulació d’obres en els carrers, especialment tot el que té a vore amb la reforma de l’avinguda Pérez Galdós. Al seu juí, “l’Ajuntament no hauria de programar tantes obres al mateix temps, perquè això complica molt la circulació en tota la ciutat. Jo mateixa tarde a muntó a anar a la Federació, molt més que abans”, explica Broseta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros
- Estatunidencs i alemanys copen el lloguer de vivendes a València
- Prop de 900 ascensors continuen fora de servici en la zona dana: falten tècnics o diners?
- Extingixen un incendi amb diversos focus en camps abandonats d’Ontinyent
- Ens Uneix “salva” l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Mor un home de 82 anys després de patir un infart mentres es banyava en la platja de Port Saplatja
- Mompó continuarà col·laborant amb l’AVL malgrat Vox: “Tinc principis i el valencià és un dels que no vull tocar”