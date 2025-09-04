Ximo Puig: “La qüestió no és com resistix Mazón de president, sinó com pot dormir”
“Els protocols ara eren els mateixos que en la dana del Baix Segura, i aleshores es va actuar d’una manera totalment diferent”, ha destacat
La qüestió no és com resistirà ni fins a quan, sinó com pot dormir el president de la Generalitat, Carlos Mazón, després de les conseqüències de la dana. És el que es pregunta l’expresident de la Generalitat i actualment ambaixador d’Espanya davant de l’OCDE, Ximo Puig, que ha assenyalat que és “evident” qui tenia la responsabilitat el 29 d’octubre —el Consell—. Les comparacions van sorgir ràpidament els primers dies després de la tragèdia, amb imatges i notícies sobre l’actuació del Govern valencià quan el presidia Puig davant de la dana de 2017. Unes comparacions a les quals ha contestat l’expresident. “Els protocols ara eren els mateixos que en la dana del Baix Segura, i aleshores es va actuar d’una manera totalment diferent”, ha destacat. Creu que el fet que Mazón continue al capdavant de la Generalitat dona lloc a una “hipoteca moral” que serà, considera, “molt difícil d’alçar amb eixe lideratge”.
Així ho ha dit en la seua intervenció en l’esdeveniment “Encuentros SER”, organitzat per la Cadena SER a València, en el qual ha considerat que va contra el principi de responsabilitat “demanar més autonomia o més diners i no exercir-lo quan tens l’obligació”. “Durant la dana no estava ací, però sí que puc dir el que nosaltres vam fer, i 48 hores abans havíem suspés les classes, jo me’n vaig anar a Ontinyent i a Orihuela, i quan va arribar l’aigua jo estava a Orihuela”, ha detallat. “No és que jo fera res especial, vaig fer el que calia fer i el que hauria fet qualsevol persona responsable”, ha afegit.
Per això, preguntat per si, en la seua opinió, ha de dimitir Mazón, ha considerat que la qüestió “no és si pot resistir, sinó com pot dormir des d’eixe dia”. “No li ho desitge a ningú, és molt greu”, ha afirmat. I ara, quan més del 80 % de la societat valenciana creu que el president ha de dimitir, segons algunes enquestes que ha citat Puig, com l’última dels diaris de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana, veu evident que “alguna decisió hauria de prendre”. En la covid, en “els moments àlgids”, ha recordat que ell no podia dormir fruit de la pressió. “Però nosaltres vam fer el màxim que pensàvem que podíem fer eixe moment”, ha afegit.
“No hi ha els condicionants” per a la reforma del finançament
Sobre fiscalitat, el quitament del deute i el dúmping fiscal, a l’expresident li ha costat entrar en matèria. Després d’un parell de respostes sobre l’estat del benestar en el món (“la civilitat és la fiscalitat”) i referències als països nòrdics i al Parlament alemany, ha valorat la recent proposta de quitament del deute autonòmic per part del Govern d’Espanya. “S’havia dit que era impossible, que no passaria mai, i podem estar d’acord o no en la quantitat, però ha passat ja”, ha destacat Puig. Sobre la reforma del model de finançament autonòmic, això sí, ha considerat que “no hi ha els condicionants” perquè es done la reforma. “Si no hi ha exigència d’acord, i incentiu real per a l’acord, estarem amb pegats”, ha vaticinat.
Sobre si està d’acord o no amb el fet de condicionar el finançament autonòmic a una fiscalitat més progressiva, ha dit que l’exigència de responsabilitat fiscal és “òbvia” en un país compost que “hauria de ser federal”. Per això, ha reclamat que no hi haja una competència deslleial en l’àmbit fiscal. “La determinació fiscal de l’àmbit autonòmic és molt limitada, i, si en eixa part limitada, es fa una fiscalitat regressiva, això pot acabar tenint conseqüències”.
Amb Sánchez, “respecte”
Quant a la continuïtat del Govern de Pedro Sánchez, ha dit que el fonamental és determinar “com avançar en esta mena de projecte en este moment” i com conservar “el patrimoni”, quan hi ha “les dificultats i les geometries que hi ha”. Sobre la seua relació amb el president —en altres moments, tempestuosa—, ha dit que parlen i que la seua relació sempre ha estat basada “en el respecte”. I acostant-se més a casa, ha manifestat un “profund respecte” pel PSPV i pels seus dirigents, “que estan fent el millor treball possible per a fiscalitzar i alçar l’alternativa”. Preguntat per Diana Morant —“és valenciana i ministra, per descomptat”—, ha celebrat la seua doble responsabilitat. “Sempre ens queixem de no tindre ministres valencians, i, quan en tenim, també està malament”. També veu “molt positiu” que Rebeca Torró, Pilar Bernabé i Arcadi España tinguen càrrecs de responsabilitat a Espanya.
Ha sigut complicat, reconeix, que s’hagen succeït els escàndols i casos de corrupció, també entre les files socialistes. Sobre el cas Ábalos, ha dit que “per descomptat” que no sabia res. “Jo sabia la pressió política que van fer alguns sobre mi”, ha afirmat. Al conéixer estos casos, ha dit sentir “tristesa i indignació, com la immensa majoria de la societat i sobretot els militants del PSOE”. Els casos d’assenyalament com el de la dona de Pedro Sánchez els ha relacionats amb el del seu germà. “La justícia ha determinat que la Generalitat va actuar correctament”, ha destacat, encara que ha reconegut que “clar” que el va afectar, i també a la seua mare. “Si el meu germà no haguera sigut el meu germà, no estaria en eixa situació”, ha denunciat. En esta mateixa línia, ha assegurat que va viure amb “commoció i profunda tristesa” l’intent de suïcidi de José María Ángel després dels dubtes sobre el seu currículum. “No tinc més paraules que d’agraïment i reconeixement, ha fet un servici extraordinari”, ha destacat.
“Atac directe” al valencià
Este dimecres, l’expresident va visitar l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, va demanar respecte per a esta institució i va assegurar que es posava a la disposició de l’AVL per a tota col·laboració que fora necessària després de les retallades pressupostàries del Consell del PP, secundat per Vox. En la mateixa línia, ha denunciat “símptomes d’atac directe al valencià des del mateix govern i la majoria que li dona suport”. “Aplicar el ‘qui paga mana’ és no entendre la democràcia”, ha retret. Puig s’ha mostrat molt crític amb la política lingüística del Consell, també amb la consulta a les famílies sobre l’idioma d’escolarització dels seus fills, que ha “creat divisió”, però també amb el PP, partit que critica la no oficialitat del valencià a Europa, però en el qual “ningú parla valencià”.
El futur: “Un gerro Ximo”
Assegura Ximo Puig que, alguna vegada, pel carrer, li para gent i li demana “que torne”. “Els dic: ‘quina llàstima que no m’hagen votat’”. Ho ha explicat com a resposta a la pregunta pel seu futur, per si tornaria a la primera línia política o preferix ser un “gerro xinés”. “Un gerro Ximo”, ha corregit.
“Em sent molt bé amb la societat valenciana. Alguna vegada, caminant pel riu, algú m’ha dit alguna cosa, però la immensa majoria de les vegades han sigut coses d’afecte”, ha afirmat l’expresident. De manera que, resumix, estarà en “el que puga ser útil a la societat valenciana, per descomptat”. “Sense cap mena d’ambició més enllà de servir”, conclou.
