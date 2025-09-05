Balanç
Aagesen xifra en 336.345 les hectàrees cremades en agost pels incendis
La dada és un 7 % inferior a la que es va comunicar la setmana passada, segons la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica
Galícia, amb un 43 % de la superfície calcinada, Castella i Lleó, amb un 42 %, i Extremadura, amb un 12 %, destaquen com les comunitats més afectades
EFE
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha xifrat en 336.345 les hectàrees cremades el mes passat, en data de 31 d’agost, a causa de l’onada d’incendis forestals, amb Galícia, Castella i Lleó i Extremadura com les comunitats que aglutinen el 97 % de la superfície afectada.
“La xifra és lleugerament inferior a la de la setmana passada”, un 7 % menys, a causa dels ajustos de la informació satel·litària que es va rebent amb dades amb millor resolució, ha explicat este divendres la vicepresidenta tercera durant la seua compareixença en la Comissió per a la Transició Ecològica en el Congrés per a donar compte de l’onada d’incendis forestals.
La major superfície afectada s’ha produït a Galícia, amb 143.628 hectàrees (ha) afectades, el 43 %; Castella i Lleó, amb 141.264 hectàrees, un 42 %, i Extremadura, amb 41.525 hectàrees, el 12 %; “estes tres comunitats aglutinen el 97 % de la superfície afectada el mes d’agost”.
Les 10.000 hectàrees restants es distribuïxen en la resta de comunitats amb algun episodi d’incendis durant el mes d’agost, que es distribuïxen per Astúries, Andalusia, Madrid, Castella-la Manxa, Navarra, Aragó i Comunitat Valenciana.
Segons les dades, de la xifra total d’hectàrees afectades, quasi 325.000 corresponen a grans incendis forestals (incendis majors de 500 ha), és a dir, aproximadament el 97 % de la superfície afectada ha patit estos grans incendis forestals.
Quant a la superfície arbrada afectada, la dada ascendix a 128.350 hectàrees, quasi el 40 % de la superfície cremada pels incendis, ha indicat la ministra.
També s’ha actualitzat la superfície afectada en espais naturals protegits i Xarxa Natura 2000 pels incendis: s’aproxima a les 146.190 ha (el 43 % de la superfície cremada), ha dit Aagesen. Són incendis que “afecten espais emblemàtics com Las Médulas, la muntanya palentina, la reserva de la biodiversitat de les valls d’Omaña i Luna, entre molts altres”.
Segons la ministra, s’han vist afectades les àrees crítiques per a la supervivència de més de 350 espècies en perill d’extinció, vulnerables o en règim de protecció especial en el llistat de protecció LESRPE. Entre d’altres, el gall salvatge (en 2.273 ha), l’os bru (1.815 ha), el linx (1.420 ha) i la cigonya negra (850 ha).
Aagesen s’ha referit, en la seua intervenció, als molts estudis científics sobre el calfament global provocat a causa de factors humans i que està deixant efectes meteorològics extrems i “favorables per al foc”, unes condicions que s’estan multiplicant.
Abans de la seua intervenció, els assistents a la Comissió de Transició Ecològica han guardat un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes dels incendis, i la ministra ha començat la seua intervenció manifestant la seua esperança en una ràpida recuperació dels ferits.
Ha aprofitat per a manifestar el seu agraïment a tots els equips d’emergències i persones que han treballat per a ajudar a extingir les flames. I ha insistit que la ciència advertix des de fa molt temps d’incendis més grans, “que s’agreugen per condicions meteorològiques i onades de calor més freqüents i llargues”, com ha ocorregut a Espanya este estiu.
Després d’això, ha repassat diversos estudis científics i dades que corroboren que no es poden deslligar els incendis de les condicions climàtiques extremes.
