Cinc “cases de poble” resistixen entre un mar de grues a Malilla
En un dels barris més humils creix una expansió de luxe amb pisos a la venda per més de 500.000 euros i lloguers de 1.500 euros. I a l’ombra de l’especulació s’amaguen cinc vivendes tradicionals que hui, en la València desenvolupista, semblen en perill d’extinció
L’estampa recorda a la portada de La casa, el còmic de Paco Roca. Un home rega les plantes en una vivenda baixa envoltada d’una llum ataronjada. Podria ser una alqueria d’horta valenciana, però l’escenari és significativament més hostil. Al voltant d’este verger maniobren mitja dotzena de grues per a ajudar a alçar les torres residencials i les dotacions de la nova Malilla, l’expansió de luxe que creix en un dels barris més humils de la ciutat.
L’home es diu José Andrés, i la seua dona, Paqui. La casa, construïda en 1943, està adossada a quatre vivendes més amb una entrada posterior compartida. I en cada una de les façanes davanteres figuren les inicials dels seus primers propietaris, una família amb terrenys agrícoles en este quadrant de València, entre el Bulevard Sud i les obres del túnel ferroviari. Paqui va heretar la primera de les cinc cases de la seua mare, que, al seu torn, la va heretar del seu avi –les altres cases també han anat passant als seus cosins–. I en els últims anys ha vist un al·luvió d’obres davant de la seua porta.
“Tot al nostre voltant era camp. Ací hi havia molta horta productiva, sobretot ceba i creïlla. Però van anar venent els terrenys. Ací van començar venent per 12 milions de pessetes la fanecada i van acabar traient 300 milions amb dos anys de diferència. Es va anar revalorant moltíssim”, conta el matrimoni. “Quan tot era horta, a mi em feia un poc de por viure ací. Era una zona solitària. Ara hi ha més vida en el barri”, afig Paqui, que s’ha adaptat bé al nou perfil del barri.
Malilla tenia en 1996 un total de 16.976 residents. Hui n’acumula més de 26.253 –segons l’última dada del cens municipal– i l’evolució seguix en ascens, animada per la urbanització de l’antiga horta. L’Ajuntament de València acaba de reactivar 35.700 metres quadrats de sòl dins del PAI Malilla Sud per a poder construir 113 vivendes de protecció pública, a les quals se’n sumaran 300 de renda lliure, la qual cosa augmentarà la provisió de grues amb la consegüent oferta de vivenda en la zona.
“La nostra filla s’ha comprat un pis en una de les torres noves. En la zona ja s’estan venent pisos per més de 500.000 euros. El seu bloc està ple de residents dels Estats Units, Rússia, Mèxic, la Xina. Els cartells estan tots en anglés. A molts jóvens els veus passejant de dia, traient el gos en jornada laboral, deuen teletreballar”, conten estos veïns de València sobre una realitat, l’aterratge en massa de nòmades digitals a la ciutat, que no fa massa només es deixava notar en barris com Russafa o el Carme. “És una bogeria. Entres en Idealista i un lloguer en estes torres et costa 1.500 euros”, afigen. I això que Malilla continua apareixent en els rànquings com un dels barris més pobres, amb una renda bruta mitjana de 27.983 euros.
Barri de contrastos
Més contrastos. A un costat de les cinc cases de poble, enfront dels gratacels, creix també un assentament de barraques en el pati d’una propietat ocupada. Amb els preus disparats, el sensellarisme és un altre dels grans problemes que València té pendent d’atallar o almenys intentar rebaixar.
“Nosaltres estem encantats de viure ací”, reconeix Paqui asseguda en la taula de la cuina, en una casa preciosa amb sòl hidràulic, un pati ple de testos i un gat persa anomenat Lucas que busca els racons més frescos de la casa. “Sabem que és un privilegi no haver d’estar tancats en un d’eixos pisos. Ací ixes al pati i amb totes les plantes baixa la temperatura. O ixes a la porta de casa i et sents en un poble”, diu esta dona després d’obrir generosament les portes del seu xicotet oasi entre tanta grua i algun problema –davant tenen un triangle de mala herba, antiga horta, d’on ixen insectes i fins alguna serp–.
Estes grues suposen una amenaça? Són mans metàl·liques assenyalant l’anomalia d’estes cinc cases ací enmig del desenvolupisme frenètic? “Esperem que no. Que tarden a descobrir-nos. En este terreny, el pla general va dibuixar finques residencials, però de moment ningú ens ha molestat per a intentar fer una altra cosa”, diu el matrimoni. Afortunadament per a ells, Malilla continua sent eixe lloc humil en el qual la inversió entra a poc a poc, cosa de la qual els seus veïns s’enorgullixen profundament: “Ella va nàixer ací i jo soc de Conca, però porte ací tota la vida. Mira, estos som nosaltres”, diu José Andrés ensenyant el llibret d’unes festes populars que ja no existixen; com el barri que els va veure créixer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros
- Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
- Estatunidencs i alemanys copen el lloguer de vivendes a València
- Prop de 900 ascensors continuen fora de servici en la zona dana: falten tècnics o diners?
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Mompó continuarà col·laborant amb l’AVL malgrat Vox: “Tinc principis i el valencià és un dels que no vull tocar”