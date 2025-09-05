Gandia clama contra la Generalitat: “És maltractament i discriminació”
Tant el PSPV com Compromís exigixen que s’implante el descompte del qual sí que gaudixen a Tavernes i Xeraco
Els dos partits que governen en la ciutat de Gandia han mostrat la seua indignació amb la Generalitat després de conéixer, com va publicar Levante-EMV dimarts passat, que el requeriment del Ministeri de Transports perquè els usuaris que agafen el tren en la ciutat puguen gaudir de la bonificació del 40 % en la targeta SUMA no ha tingut cap efecte en la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori. L’Administració autonòmica que dirigix Vicente Martínez Mus manté el seu criteri i seguirà sense incloure la capital de la Safor (i tota la resta de la zona D) en l’àmbit zonal bonificat.
Tant el PSPV com Compromís han llançat sengles comunicats, per separat i amb alguns matisos en el cas de la formació valencianista, en què acusen la Generalitat de “maltractar i discriminar” Gandia. Les dos formacions coincidixen en l’argument que, a causa de la negativa a implantar este descompte, “viure en la nostra ciutat pot eixir-nos més car”. El portaveu del PSPV, Adrián Vila, considera “indignant i intolerant” que “els gandiencs paguen un 40 % més per utilitzar el Rodalies”.
El socialista afig, a més, que es tracta d’“una discriminació més a la nostra ciutat per part del Consell de Carlos Mazón”, la qual cosa, assegura, “demostra el maltractament que està rebent Gandia per part de la Generalitat”.
Des de Compromís parlen, per la seua banda, d’“un veto injust i discriminatori” contra Gandia, el qual, assenyalen, “suposa un menyspreu a la realitat de la ciutat”. Des de la formació consideren que es tracta d’una decisió “partidista” i es pregunten si és una casualitat que Xeraco, governada pel PP i amb el seu alcalde, Avelino Mascarell, de vicepresident de la Diputació de València, sí que gaudix de les bonificacions, “mentres que Gandia i la gran majoria dels municipis de la comarca, amb ajuntaments de diferent color polític”, no poden beneficiar-se del descompte.
I és que l’estació de Gandia és la que utilitzen molts dels municipis de la comarca en els quals no hi ha este recurs. Des de la ciutat mateixa fins a Oliva, municipis de costa i de l’interior no tenen una altra forma per a agafar el tren que fer-ho des de Gandia.
Amb l’aplicació del 40 % del descompte, els usuaris que pugen al tren a Tavernes de la Valldigna o Xeraco paguen 52,8 euros per l’abonament mensual, mentres que els que tenen la seua eixida a Gandia estan obligats a abonar 131 euros. L’abonament de deu viatges costa 12 euros en altres zones, mentres que en la capital de la Safor ascendix fins als 33.
Per a Compromís, es tracta d’“una decisió política” que “encarix el transport públic i desincentiva el seu ús”.
Tant socialistes com valencianistes portaran l’assumpte al pròxim ple de la ciutat, encara que Compromís ho farà amb el matís d’exigir al Govern del PSOE, amb Óscar Puente al capdavant del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que recupere la gratuïtat del Rodalies, i parla, a més, del “pèssim funcionament del sistema”.
