Les víctimes de la dana compareixeran en el Parlament Europeu el 25 de setembre
La Comissió de Peticions acollirà el testimoniatge de dos familiars de víctimes després de la tramitació de la petició de l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O acordada amb l’Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre de 2024
Ha costat mesos i quatre intents de bloqueig per part del Grup Popular en el Parlament Europeu, però ja hi ha data per a la compareixença dels familiars de les víctimes de la dana en l’Europarlament. Serà en la Comissió de Peticions el dijous 25 de setembre. L’orde del dia inclourà el text de la petició que va firmar l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O, que presidix Rosa Álvarez, i que prèviament havia acordat amb l’Associació Víctimes de la DANA 29 Octubre 2024, que presidix Mariló Gradolí.
Segons van explicar a este diari les dos associacions de víctimes, la petició —el format de document que cal presentar per a dirigir-se a la Comissió de Peticions— va ser originalment presentada per l’Associació Víctimes de la DANA 29 Octubre 2024, però es va frenar a instàncies del Grup Popular. L’eurodiputat Esteban González Pons va reclamar “que el títol no prejutge el resultat de la investigació”. “No busquem culpables, sinó respostes i solucions duradores”, va dir en el seu moment. Per a desbloquejar la situació, les associacions d’Álvarez i Gradolí van acordar que la primera presentaria una nova petició amb una nova redacció que poguera saltar el bloqueig. Així ha sigut.
La petició
Rosa Álvarez, presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O, va explicar ahir que ja els ha arribat la convocatòria per a acudir a la Comissió de Peticions el dijous 25 de setembre, com confirmen fonts europarlamentàries. Podran acudir a la comissió per a explicar la seua petició, demanar justícia i narrar la seua experiència durant el 29 d’octubre dos representants de l’Associació, com marca el protocol d’eixe òrgan parlamentari. En la comissió, com en les de les Corts, els compareixents tenen un temps limitat d’intervenció inicial, d’uns deu o quinze minuts. La finalitat de la comissió és escoltar el seu testimoniatge i demanar que la petició es mantinga oberta perquè el Parlament Europeu puga demanar solucions o suport a la Comissió Europea.
Com que finalment ha sigut la petició presentada per l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O la que s’ha tramitat, ha sigut esta associació la que ha sigut notificada i convocada oficialment, perquè consta com l’entitat que l’ha registrada. Álvarez explica que l’Associació aprofitarà el viatge a Estrasburg per a tractar, en més reunions amb representants de les institucions comunitàries, temes relacionats amb els drets humans o “la privació d’informació que es va patir el 29 d’octubre”.
Sense notícies de la data de les Corts
Les tres associacions continuen pendents també del calendari d’altres dos institucions a on tenen previst comparéixer: les Corts Valencianes i el Congrés dels Diputats. En el cas del parlament valencià, seguixen sense data, encara que els treballs de la comissió i les compareixences ja han començat. Les tres associacions de víctimes i damnificats —a les dos anteriors se suma la de Damnificats Dana Horta Sud que presidix Christian Lesaec— denuncien la falta d’informació i calendaris. En el seu moment, segons explica Lesaec, van demanar que poguera comparéixer més d’una persona per associació, ja que estes tres agrupen una porció majoritària de víctimes i afectats per la dana. Però se’ls ha comunicat que, per cada una de les associacions, finalment només podrà comparéixer una persona, que ascendixen a 17 en el cas del parlament valencià. “A les associacions que representem moltíssimes víctimes i damnificats ens equiparen amb testimoniatges individuals”, lamenta Álvarez, que ho considera “un disgust” i diu no estar “gens d’acord”. També Mariló Gradolí sospita de la intenció d’eixa limitació. “La participació sempre és bona i veiem bé que es cride a més associacions, però no sabem si és perquè es creuen la participació o per a minimitzar el pes de les associacions majoritàries”, indica.
En el cas del Congrés dels Diputats, les tres associacions majoritàries estan també a l’espera. Sí que tenen notícia que els treballs començaran en la cambra a partir de setembre i que les associacions de víctimes seran de les primeres a comparéixer. No els han posat límit de compareixents, per la qual cosa l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O portarà un grup de persones, entre familiars de víctimes i testimoniatges tècnics. Des de l’Associació Víctimes de la DANA 29 Octubre 2024 expliquen que la seua intenció és “portar la part humana, el relat del que va passar i la reivindicació que no torne a passar”. D’esta manera, portaran representants de la Junta de l’Associació que explicaran les seues reivindicacions i traslladaran el sofriment de les víctimes i familiars de víctimes mortals que contaran en primera persona el que van viure.
