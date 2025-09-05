Moixent mantindrà tancat tot el cap de setmana el Riuet del Barranc del Bosquet per un abocament incontrolat
Els resultats de les mostres d’aigua arreplegades pel Seprona tardaran uns tres dies a rebre’s i l’Ajuntament manté la prohibició del bany
L’Ajuntament de Moixent ha tancat la zona del Riuet del Barranc del Bosquet després de detectar un abocament incontrolat en este espai natural, molt visitat per veïns i visitants durant l’època estival. L’Ajuntament ha prohibit el bany en el Riuet, així com la utilització del Llavador, una prohibició d’accés que es mantindrà durant tot el cap de setmana, segons han informat a este diari fonts de la Policia Local de Moixent. De moment, no es pot accedir al bany en el Riuet ni es pot beure aigua de la zona del Llavador.
L’espai natural ha quedat precintat des d’ahir, dijous, per a tancar l’accés, després de detectar-se la presència de l’abocament incontrolat en les aigües. El Seprona de la Guàrdia Civil i l’Ajuntament han arreplegat mostres de l’aigua afectada per l’abocament, unes mostres que s’han portat a analitzar i els resultats de les quals tardaran uns tres o quatre dies a rebre’s, segons han indicat fonts policials, per la qual cosa el paratge quedarà tancat tot este cap de setmana.
Encara es desconeix el producte
Les mateixes fonts assenyalen que els resultats de les anàlisis de les mostres d’aigua arreplegades podrien estar “dilluns o dimarts”, i, segons el diagnòstic d’estos resultats, l’Ajuntament decidirà si reobri al bany el paratge o si el manté tancat, si la presència de l’abocament incontrolat roman.
L’alcalde de Moixent, Guillermo Jorques, ha confirmat a este diari el tancament de l’espai i ha manifestat que de moment es desconeix l’origen de l’abocament incontrolat. Jorques assenyala que s’ha produït en la zona del naixement d’este paratge: “El producte s’ha depositat ací. És una zona a on l’aigua no corre, està estancada, i per això s’ha pogut detectar de seguida l’abocament”. L’alcalde indica que “és com una taca d’oli, un abocament que podria ser gasoil o gasolina, encara que no se sap amb certesa”, afirma. S’estan analitzant les mostres arreplegades i, en funció dels resultats, “veurem si podem retirar-lo, perquè de moment no acaba d’anar-se’n, ja que l’aigua no corre cap avall. Actuarem d’acord amb el que diguen els tècnics”.
L’abocament incontrolat s’ha produït en la zona del naixement d’este paratge, en la zona pròxima al nucli urbà. Des d’eixe naixement, en el punt a on s’ha produït l’abocament, l’aigua discorre cap a dos vies, una entra al Llavador públic i l’altra continua cap al Barranc del Bosquet, per la qual cosa s’ha prohibit el bany en la zona del Riuet, a on les aigües seguixen cap al barranc, i s’ha prohibit l’accés a les aigües del Llavador, atés que els dos punts podrien contindre aigües contaminades.
