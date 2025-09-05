Mor electrocutada una cigonya en una torre elèctrica a Xàbia
La companyia elèctrica col·locarà immediatament protectors en esta línia per a evitar més morts d’aus
Els incendis en l’oest peninsular han alterat les rutes migratòries d’esta espècie
Una cigonya va morir electrocutada, este dimecres, en una torre elèctrica de mitjana tensió del camí Cabanes (zona agrícola del Pla) de Xàbia. Els agents mediambientals van rescatar el cadàver. No és estrany veure, de tant en tant, alguna cigonya a la Marina Alta, encara que el corredor migratori habitual d’estes aus se situa en l’oest peninsular. Els devastadors incendis a Castella i Lleó i Extremadura han alterat estos moviments migratoris. Les cigonyes fugien de les elevades temperatures, del fum i les flames. De fet, va resultar insòlit veure esbarts de cigonyes a Sueca.
La companyia elèctrica prendrà mesures immediates per a evitar que s’electrocuten més aus en esta torre elèctrica de Xàbia. Col·locarà protectors igual que ja ha fet en paratges de la Marina Alta de gran riquesa ornitològica com la marjal de Pego i Oliva, el cap de Sant Antoni, el Montgó o la Granadella.
La cigonya (Ciconia ciconia) es va posar en esta línia elèctrica per a descansar. Va patir la descàrrega elèctrica. El seu cadàver es va quedar enganxat.
Canvis en les migracions
Esta espècie ha variat la seua migració i els seus hàbits en les últimes dècades. Abans hivernava a Àfrica i tornava a la Península poc abans de començar la primavera (d’ací el refrany de “Per Sant Blai, la cigonya per l’espai”). Ara, les cigonyes també passen l’hivern en la Península. Esdeveniments de tant impacte com els paorosos incendis d’este estiu també desorienten esta espècie i els espenten a buscar uns altres “camins” migratoris.
