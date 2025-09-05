Rescaten a la Vila Joiosa una pastera amb 19 persones, entre elles una embarassada i dos menors
Creu Roja ha atés set persones amb ferides de diversa consideració; s’han efectuat tres trasllats a centres hospitalaris
Una pastera amb 19 persones a bord ha sigut localitzada este dijous a la Vila Joiosa. Entre elles hi havia una dona embarassada i dos menors. Tres d’ells han sigut traslladats a un centre hospitalari.
L’Equip de Resposta Immediata en Emergències d’Assistència Humanitària a Immigrants en la Costa (ERIE AHIC) de Creu Roja ha atés les 19 persones en el port d’Alacant, segons ha indicat l’organització humanitària en un comunicat.
Entre les 19 persones, hi havia 15 hòmens adults i dos dones adultes, una d’elles embarassada. A més, dos són menors d’edat —un no acompanyat i un xiquet de sis anys acompanyat dels seus pares—.
Creu Roja ha atés set persones amb ferides de diversa consideració, i s’han efectuat tres trasllats a centres hospitalaris, inclòs el de la dona embarassada, per dolors abdominals.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros
- Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
- Estatunidencs i alemanys copen el lloguer de vivendes a València
- Prop de 900 ascensors continuen fora de servici en la zona dana: falten tècnics o diners?
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Mor un home de 82 anys després de patir un infart mentres es banyava en la platja de Port Saplatja