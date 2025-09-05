Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescaten a la Vila Joiosa una pastera amb 19 persones, entre elles una embarassada i dos menors

Creu Roja ha atés set persones amb ferides de diversa consideració; s’han efectuat tres trasllats a centres hospitalaris

Imatge d’arxiu d’una dona embarassada rescatada d’una pastera a Canàries

Imatge d’arxiu d’una dona embarassada rescatada d’una pastera a Canàries / EFE

Redacción Levante-EMV

La Vila Joiosa

Una pastera amb 19 persones a bord ha sigut localitzada este dijous a la Vila Joiosa. Entre elles hi havia una dona embarassada i dos menors. Tres d’ells han sigut traslladats a un centre hospitalari.

L’Equip de Resposta Immediata en Emergències d’Assistència Humanitària a Immigrants en la Costa (ERIE AHIC) de Creu Roja ha atés les 19 persones en el port d’Alacant, segons ha indicat l’organització humanitària en un comunicat.

Entre les 19 persones, hi havia 15 hòmens adults i dos dones adultes, una d’elles embarassada. A més, dos són menors d’edat —un no acompanyat i un xiquet de sis anys acompanyat dels seus pares—.

Creu Roja ha atés set persones amb ferides de diversa consideració, i s’han efectuat tres trasllats a centres hospitalaris, inclòs el de la dona embarassada, per dolors abdominals.

