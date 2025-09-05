EUROBASKET 2025
Scariolo: “Em sent en pau amb la meua consciència”
L’italià posa punt final a 10 exitosos anys en la seua segona etapa al capdavant de la selecció; malgrat l’eliminació, les seues paraules són sinònim de grandesa: “He donat tot el que tenia”
Marc Marín
Sergio Scariolo s’acomiada de la manera més trista possible d’una selecció amb la qual ha fet història. Huit medalles coronades per la plata olímpica en Londres 2012, el bronze en Rio 2016, el títol Mundial a la Xina en 2019 i quatre ors europeus.
L’italià va tindre, anit, paraules càlides per als seus jugadors uns dies abans d’incorporar-se al seu nou repte al capdavant del Reial Madrid, equip que ja va dirigir entre 1999 i 2002. “Ningú somia de perdre el seu últim partit, però no puc estar més orgullós de l’esforç dels meus jugadors”.
“Hem acabat amb dos jugadors de 19 anys (Saint-Supéry i De Larrea), perquè s’ho han merescut, no per a guanyar experiència, i eixe és el futur”, va afegir.
Però els seus elogis no es van quedar ací. “Ells s’emporten la medalla a l’orgull, sens dubte. El futur és brillant. M’agrada que eixa imatge puga tancar una porta, però alhora obrir-ne una altra que veu la llum”, va explicar el seleccionador espanyol.
“Qualsevol història d’amor arriba al seu final. És com quan una parella es divorcia, però continuen trobant-se i tenen fills en comú. Tenim molts fills en este equip, que he cuidat durant molts anys i m’ha encantat veure créixer”, va assenyalar un Scariolo que va deixar clar que “ningú és irreemplaçable, és el moment de deixar passar a uns altres”.
“Cal mirar el futur amb optimisme i estaré molt content de veure com estos xics creixen els pròxims anys. Em sent, d’una banda, en pau amb la meua consciència, perquè tot el que tenia ho he donat. A vegades el resultat és bo i a vegades és roín, però, si tens la sensació d’haver-ho donat tot, has d’estar en pau”, va concloure.
