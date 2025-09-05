València acumula un dèficit de més de 60.000 vivendes
Un informe de CaixaBank preveu que de manera gradual continue la tendència a un increment de l’oferta
Un dels factors essencials que el preu de la vivenda continue pujant sense saber-se quan es detindrà està en les carències de l’oferta, és a dir, que en els últims anys no s’han construït suficients immobles residencials a la Comunitat Valenciana i en la major part d’Espanya. La falta de pisos és enorme. CaixaBank Research ha posat xifres a este problema. En el cas de la província de València, el dèficit acumulat entre 2021 i 2024 ascendix a 60.410 en el supòsit més extrem. En la d’Alacant, la citada xifra puja a 86.021, i en la de Castelló, a 18.140. Per tant, la falta de vivendes a la Comunitat ascendix a més de 164.000.
L’informe sobre el sector immobiliari en el segon trimestre de 2025 utilitza tres aproximacions complementàries per a quantificar el mencionat dèficit. La primera compara els visats d’obra nova amb la creació neta de llars; la segona, les vivendes acabades amb esta creació neta de llars, i la tercera ajusta un poc més l’estimació i descompta les vivendes destinades a ús turístic i les adquirides per estrangers no residents.
Primera estimació
Segons la primera estimació, el dèficit de vivenda acumulat en quatre anys ascendix a unes 515.000 vivendes a Espanya, xifra que s’eleva fins prop de 600.000 si es consideren les vivendes acabades (en lloc dels visats) i que arribaria a les 765.000 si, a més, es restaren altres usos alternatius de la vivenda. Això equival al 4,0 % del parc de vivendes principals en 2024 i representa prop del 80 % de les llars netes creades. És a dir, la nova vivenda disponible, una vegada descomptats la resta dels usos de la vivenda, només hauria pogut allotjar un 20 % de les llars netes creades, i, en conseqüència, la resta de les llars es va allotjar en vivendes secundàries reconvertides en principals.
En el cas valencià, en el primer supòsit, la xifra es queda en 51.901 —enfront dels 38.921 d’Alacant i els 13.114 de Castelló—, mentres que en el segon puja a 55.108, per 44.729 a Alacant i 14.489 a Castelló. A València, el dèficit equival a un 5,4 % del parc de vivendes. És un percentatge 1,4 punts superior al d’Espanya, però inferior al 10,9 % d’Alacant i al 6,9 % de Castelló.
Optimisme
Malgrat les carències mencionades, l’informe és optimista. Recorda que en els últims 12 mesos fins al mes de maig, es van visar a Espanya unes 132.000 vivendes noves, xifra que suposa un increment del 13 % interanual, a la qual cosa cal afegir el 17 % que es va registrar en 2024. A més, “es preveu que esta tendència continue a l’alça de manera gradual, tenint en compte la fortalesa que continua mostrant la demanda i la intenció del sector promotor de continuar incrementant el parc de vivenda actual. No obstant això, este increment en l’oferta continua sent insuficient per a absorbir la demanda i tancar el dèficit acumulat des de 2021 de més de 500.000 vivendes”.
Finalment, el document conclou, en relació amb els preus, que “si bé alguns indicadors comencen a detectar senyals de sobrevaloració en el mercat immobiliari espanyol, cal recordar que el context actual és molt diferent del boom dels 2000”.
