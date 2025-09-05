Vox advertix el PP: “Si Alacant acull un sol menor estranger, s’han acabat els pactes”
Els ultres amenacen de trencar tots els acords amb el Govern de Barcala si no respon públicament de manera negativa a la carta enviada pel Consell
Alejandro J. Fuentes
Vox torna a tibar la corda en l’Ajuntament d’Alacant, ara per l’acolliment de menors. Després que el Consell haja començat a enviar cartes als ajuntaments per a conéixer la seua disponibilitat a l’hora de rebre jóvens migrants, els ultres amenacen el Govern de Barcala: “Si no es rebutja públicament, s’han acabat els pactes”.
A les portes de les negociacions dels pressupostos de 2026, un document vital per al consistori que el PP ha aprovat sistemàticament amb Vox en els últims anys, els d’Abascal fixen la primera de les seues línies roges. “Si un sol menor estranger no acompanyat és traslladat a la ciutat d’Alacant davall del decret imposat pel Govern de Sánchez, els pactes amb el Partit Popular quedaran totalment trencats”, asseguren a INFORMACIÓN fonts de Vox.
En este sentit, els ultres advertixen que la seua “lleialtat” no és cap al Partit Popular, sinó “cap als alacantins i la seua seguretat”, per la qual cosa si el PP “col·labora” amb l’arribada de jóvens migrants a la ciutat, “les conseqüències immediates suposaran la ruptura total de qualsevol negociació possible, inclosa la dels pressupostos de 2026”.
Carta del Consell
En els últims dies, la Generalitat ha demanat col·laboració als ajuntaments de la província d’Alacant per a acollir migrants vinguts de les Illes Canàries. Una petició que, en un primer moment, es va cenyir a consistoris d’esquerres, com Villena, Aspe i Elda, però que després es va estendre també a poblacions del PP. En el cas de la capital de la província, malgrat que INFORMACIÓN va consultar el gabinet de premsa sobre això este dimecres, no confirmen ni desmentixen haver rebut la missiva.
Ara, després de l’órdago de Vox, el Govern municipal del PP es debatrà entre concedir una nova cessió als ultres (després de les polèmiques oficines “antiavortament” i antiocupes, o de fins i tot l’eixida de l’exregidor d’Hisenda Toni Gallego) o haver d’explorar pactes a l’esquerra: una fórmula en la qual Barcala té escassa experiència.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros
- Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
- Estatunidencs i alemanys copen el lloguer de vivendes a València
- Prop de 900 ascensors continuen fora de servici en la zona dana: falten tècnics o diners?
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Mor un home de 82 anys després de patir un infart mentres es banyava en la platja de Port Saplatja