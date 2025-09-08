Alboraia intensifica la neteja d’embornals i canalitzacions
Aqualia tractarà totes les vies de fuita d’aigua de tot el terme municipal durant les pròximes setmanes
L’Ajuntament d’Alboraia s’està preparant per a la temporada de pluges pròpies de la tardor i de temporals de més intensitat propis del canvi climàtic. Per este motiu, ha intensificat els treballs de neteja d’embornals i canalitzacions, labors que ja està duent a terme l’empresa Aqualia, a la qual li corresponen els servicis.
Esta tasca s’està duent a terme en tot el terme municipal, és a dir, tant en el nucli tradicional com a Port Saplatja i la Patacona. L’objectiu és assegurar el flux de l’aigua i evitar que els carrers s’òmpliguen de tolls i d’una quantitat excessiva d’aigua, per la qual cosa s’estan retirant totes les fulles, els residus i altres de la xarxa de clavegueram.
“Alboraia sempre es prepara per a les pluges de la tardor, però hem estat treballant a assegurar-nos que tot funciona correctament, després del que vam aprendre en la DANA d’octubre”, explica l’alcalde, Miguel Chavarría. “Volem llançar un missatge de calma als nostres veïns: estem actuant en les canalitzacions, estem revisant la vegetació per a quan arribe l’excés de vent, i el Pla d’actuació municipal enfront d’inundacions el tenim actualitzat i amb el protocol revisat; a més, els albergs estan a punt, i les comunicacions, preparades”.
Cecopal
En este sentit, la Policia Local ja va donar una xarrada informativa a la corporació municipal i al personal tècnic que forma part del CECOPAL, unes trobades que posaran en marxa de cara als veïns i veïnes durant les pròximes setmanes i en les quals es detallen els punts inundables, les actuacions (com no baixar a salvar el vehicle del garatge, per exemple), etc.
L’actuació dels embornals es produïx en paral·lel al recordatori d’Alboraia a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer d’higiene del barranc del Carraixet i la reclamació d’un calendari periòdic, una petició que es repetix després de diverses reunions en gener i després d’entregar al seu president la veu de cinc municipis (Alboraia, Almàssera, Vinalesa, Tavernes Blanques i Bonrepòs i Mirambell) i més de 2.000 firmes d’alboraiers.
