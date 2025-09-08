Tenis
Alcaraz i Davidovich es donen de baixa en la Copa Davis
Després del US Open, les dos principals raquetes nacionals no estaran en l’eliminatòria contra Dinamarca
EFE
Carlos Alcaraz, nou número u del món després de la seua victòria en l’Obert dels Estats Units, i Alejandro Davidovich han sigut baixa en la selecció nacional que s’enfrontarà a Dinamarca en la segona ronda de classificació de la Copa Davis, que es disputarà el pròxim cap de setmana a Marbella (Màlaga), segons ha informat este matí la Federació Espanyola de Tenis (RFET).
Davant d’estes baixes, completaran la selecció Jaume Munar, Roberto Carballés i Pablo Carreño, que s’unixen als també inicialment convocats Pedro Martínez i Marcel Granollers.
Alcaraz, que va aconseguir el sext torneig Grand Slam i el segon a Nova York de la seua carrera, després d’imposar-se, este diumenge, a l’italià Jannik Sinner, ha justificat “fatiga muscular i mental” per a esta decisió. Davidovich, per la seua banda, ha adduït “cansament” a causa d’un calendari molt carregat, precisa l’RFET.
Així, Munar serà de partida el que lidere l’equip que capitaneja David Ferrer en la confrontació en la qual Espanya tractarà d’obtindre el bitllet per a la fase final que es disputarà en novembre a Bolonya (Itàlia).
Munar, de 28 anys, que arriba a esta eliminatòria després d’haver arribat, per primera vegada, als octaus de final en un gran i situar-se en el lloc 37 de la classificació mundial, estarà acompanyat per Pedro Martínez, que va ser inclòs en la primera citació, i Carballés, amb els quals ja va integrar l’equip nacional que va superar la primera ronda contra Suïssa en febrer a Biel, on tampoc van estar Alcaraz i Davidovich.
Pablo Carreño, medallista olímpic, torna també a una selecció nacional que completarà Marcel Granollers, campió de l’Obert estatunidenc al costat de l’argentí Horacio Zeballos.
