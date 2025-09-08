Urbanisme
El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
Al recentment estrenat centre de salut se sumaran un col·legi, un centre sociocultural, una comissaria i una pista poliesportiva per a prestar servici al barri amb més creixement demogràfic de la ciutat
Malilla fa anys que va deixar de ser una de les zones agrícoles de València per a convertir-se en un dels barris més poblats, amb un cens actual de 26.253 residents, quasi 10.000 més que fa 30 anys. El seu creixement sense límit aparent—encara té marge per a sumar més veïns— amenaça de desbordar els recursos públics, de manera que l’Ajuntament està fent un esprint per a acompanyar la nova vivenda de dotacions.
Esta setmana, l’alcaldessa, María José Catalá, i el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, van visitar les obres del CEIP 106 de Malilla, que avancen a bon ritme i donaran servici a 735 escolars. Els 176 alumnes del centre Fernando de los Ríos ocuparan una línia d’este nou col·legi en 2026 —amb una inversió de 14 milions—, però, a més, quedaran dos línies lliures més per a donar cabuda a tota la població jove del barri. Catalá va explicar que es treballa “a contrarellotge amb l’empresa” encarregada de l’edificació.
Just enfront del futur col·legi, l’Ajuntament ha col·locat un cartell en què anuncia una nova instal·lació esportiva, extreta dels pressupostos participatius i amb 240.000 euros d’inversió. La nova infraestructura tindrà una pista de bàsquet, una de voleibol, tenis de taula i jardins, en un espai de 1.733 metres quadrats. Les obres del projecte es van adjudicar en abril i pretenen compensar la falta d’espais urbans lúdics en este barri en expansió.
En el mateix entorn també s’està edificant un centre sociocultural amb una inversió de 6,6 milions d’euros. L’espai albergarà cinc equipaments municipals nous: biblioteca, centre de majors, un centre de joventut i una seu de la Universitat Popular. Este centre comptarà amb tres plantes i mil metres quadrats de superfície útil, tindrà una esplanada per als vianants de 625 metres quadrats, i la previsió és que les obres finalitzen l’agost de 2026.
Així mateix, el barri va estrenar, fa a penes un any, el seu centre de salut, amb unes dimensions fins a cinc vegades majors que el centre que funcionava fins llavors. Amb l’ampliació de superfície i després d’una inversió de més de 5 milions, les consultes de medicina familiar van passar de 10 a 16; i les consultes d’infermeria, de 3 a 10. En l’Àrea de Pediatria, es va passar de 3 a 5 consultes, i d’1 a 3 consultes d’infermeria pediàtrica.
Nova comissaria
Finalment, l’Ajuntament té en execució les obres de construcció d’una nova comissaria de Malilla, seu de la Segona Unitat de Districte de la Policia Local de València, que estarà situada entre els carrers de Vicent Marco Miranda, Aaron Vidal López i Joaquim Benlloch. En total són cinc grans dotacions, alguna executada i la majoria en camí, per a atendre la important transformació del barri.
Un canvi al qual estan contribuint considerablement el PAI de Malilla Nord —bastant avançat—, amb 158 vivendes de renda lliure i 51 de protecció pública, 32.000 m² en dotacions i 15.500 m² en zones verdes; i el recentment activat PAI de Malilla Sud, amb 300 vivendes de renda lliure i 113 vivendes de protecció pública, 31.500 m² dotacionals i 320 m² de zones verdes.
Finalment, pel que fa a mobilitat, el pla director de l’EMT preveu cobrir l’augment de demanda reforçant l’oferta de la línia 18 que unix Malilla amb les universitats, o prolongant l’actual línia 8 per a connectar el barri amb l’aïllat Turianova. Pendent queda la futura L12 de tramvia, que arribarà del centre de València a La Fe amb quatre parades noves, inclosa una a Malilla.
L’explosió demogràfica del barri, que no només es deixa vore en l’obra privada o pública —algunes falles com García Lorca-Olta han duplicat els socis en pocs mesos—, va de bracet d’una transformació també socioeconòmica, perquè dins s’estan alçant torres residencials amb preus inaccessibles per als veïns d’un barri que continua sent un dels més humils de València. Els preus ja s’han disparat, falta vore què ocorre quan es concloga el túnel ferroviari del Parc Central.
