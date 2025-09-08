Compromís pressiona el PP perquè cite Mazón a la comissió dana del Senat després de la carta de Vilaplana
Morera sol·licita a la Mesa la compareixença “urgent i inajornable” del president després de les “contradiccions” revelades per la periodista
Mazón demanarà comparéixer en la comissió d’investigació del Senat per la dana si no el convoca el PP
Compromís pressiona perquè el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comparega en les comissions d’investigació de la dana del Congrés i el Senat. La formació ha posat en marxa una ofensiva per a posar estos organismes de nou en el focus després de les revelacions que aporta la periodista Maribel Vilaplana, la persona que va dinar amb el cap del Consell el 29 d’octubre i que en la seua carta oberta planteja una nova cronologia que amplia sensiblement l’estada de Mazón en El Ventorro.
Després d’encarrilar les negociacions amb els socis progressistes en la comissió del Congrés per a citar Mazón abans de l’aniversari de la tragèdia, Compromís vol pressionar també en el Senat. Poc sembla importar a la coalició l’escenari molt diferent que hi ha en la cambra alta, a on el PP disposa de majoria absoluta i controla, per tant, els temps i les citacions.
Malgrat tot, el senador de Compromís, Enric Morera, ha registrat, este dilluns, davant de la Mesa del Senat, una sol·licitud per a la compareixença “urgent i inajornable” de Mazón, que es va oferir a acudir voluntàriament a declarar en esta comissió el gener passat, però que, passats sis mesos des que esta es va posar en marxa, encara no ha acudit. Els populars sí que han promogut en eixe temps, però, compareixences de diversos ministres pels incendis estivals.
En la petició registrada este dilluns, Morera descriu la carta oberta de Vilaplana com a factor decisiu d’este últim moviment. Defén que la versió de la comunicadora sobre els horaris, en què situa la fi de la trobada “entre les 18:30 i les 18:45 hores”, “contradiu les versions inicials” del Consell, que, des de fa deu mesos, diu que Mazón va arribar al seu despatx “a les 18.00 hores”, la qual cosa xoca amb el relat de la periodista. La Generalitat, amb tot, no ha desmentit esta nova cronologia.
Conéixer la seua actuació en El Ventorro
Un gir que, segons el senador de Compromís, “reforça la necessitat de conéixer quina va ser la responsabilitat directa del president Mazón en la coordinació i direcció de l’emergència”.
A més, assegura que “confirma” que el president “va rebre nombroses telefonades institucionals i privades, la qual cosa demostra que estava plenament localitzable i informat de la situació d’emergència”.
En concret, Morera reclama que, en eixa hipotètica compareixença, Mazón done explicacions sobre “les comunicacions rebudes durant el temps que va romandre en el restaurant El Ventorro, les decisions que va adoptar o va deixar d’adoptar en qualitat de màxim responsable de la gestió de l’emergència i les instruccions que va transmetre als responsables de seguretat, emergències i protecció civil”.
