La crisi de Ford reduïx un 21 % el trànsit de cotxes en el port de València
La caiguda en el Cap i Casal contrasta amb els creixements de Barcelona, Balears o Algesires
Ford Almussafes, emblema de l’automòbil valencià, fa anys que va a la baixa. La seua producció, marcada des de la pandèmia per la pèrdua constant de models com el Mondeo o la furgoneta Transit, s’ha reduït fins a mínims històrics. Un colp que va provocar que de les seues línies de fabricació només isqueren enguany poc més de 60.000 vehicles fins a la fi de juliol. O, cosa que és el mateix, una rebaixa de més del 25 % respecte al mateix període de l’exercici passat.
Caiguda en el port
No obstant això, esta crisi que viu la factoria valenciana no només té repercussió en els seus registres. També impacta directament en altres entitats com el port de València, lloc pel qual circulen els cotxes que ixen de la fàbrica rumb a altres destinacions del món. El trànsit ro-ro —acrònim del terme anglés roll-on/roll-off, és a dir, la càrrega, la descàrrega, el trànsit i el transbord de mercaderies rodades com ara cotxes, camions i maquinària—del port de València és l’únic entre els principals ports d’Espanya que cau respecte a les dades de 2024.
En concret, este balanç baixa, des de gener, un 1 %, fins als 8,4 milions de tones. La caiguda resulta, quant a pes, xicoteta —explicada, entre altres factors, pel fet que la marca de l’oval exportava fins a abril de 2024 unes furgonetes com la Transit, més pesades que els cotxes Kuga, els únics “supervivents” en este 2025—. No obstant això, si es miren les unitats d’automòbils mogudes, l’enfonsament resulta molt major. I això que, si s’analitzen les vendes dels models de la companyia estatunidenca a Europa, la situació està sent lleugerament millor que en 2024.
Malgrat això, pel port de València van passar, entre gener i juliol, 190.127 vehicles, un 21,4 % menys que els 241.996 de l’any passat. A més, este registre resulta paradigmàtic si s’aprecia l’evolució d’un altre enclavament portuari valencià com el de Sagunt, per a on ixen i entren els cotxes d’una altra marca com Toyota —que té una terminal allí— i que sí que es troba a l’alça (+5,1 %), superant els 108.026 vehicles.
Altres evolucions
Però, més enllà de València, com evoluciona el trànsit ro-ro en la resta de ports espanyols? La realitat és que, majoritàriament, s’ha produït un creixement que deixa la mitjana nacional —segons les últimes dades de Ports de l’Estat— en una pujada del 3,1 % i més de 45 milions de tones mogudes. Al capdavant de tots està Balears, que veu com esta mena de trànsits creix un 4,7 % fins a superar els 9,3 milions de tones. Cada vegada més prop de Valenciaport se situa Algesires, els trànsits del qual —vinculats a ports com els del Marroc— s’eleven un 7,5 %, fins als 7,7 milions de tones. Barcelona, per la seua banda, creix menys —només un 0,3 %— i es queda en els 7,15 milions de tones.
