Pluges i tempestes
Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
El focus està en el nord de la província de Castelló; en el sud de Tarragona, el nivell de risc és extrem
La Comunitat Valenciana s’enfronta a dos dies de precipitacions intenses. Es tracta d’un episodi “molt inestable”, com l’ha definit el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, després de la reunió del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) celebrada este matí a l’Eliana. De fet, els servicis d’Emergències vigilen de prop l’evolució de la situació perquè hi ha la possibilitat que el nivell d’avís passe a color roig —risc extrem— en el nord de la província de Castelló. El sud de Tarragona, la província limítrofa, ja es troba en este nivell de risc.
“Hem d’estar atents a la situació que puga haver-hi a cada moment —ha expressat el titular d’Emergències— i ser molt previnguts segons l’evolució de la situació. L’important és transmetre la necessitat d’activar els mecanismes d’alta protecció”. Així mateix, Valderrama ha demanat a la ciutadania estar informada a través de la web del 112 i posar-se en contacte amb este servici “en qualsevol situació d’emergència”. Entre els consells, n’ha destacat dos: no creuar guals inundables i extremar la precaució en carretera en cas de “pluges intenses”.
Una de les zones que centren l’atenció d’Emergències és la zona zero de la dana del 29-O, la xifra de víctimes mortals de la qual ascendix a 228 persones. Encara que el nivell d’avís és groc en estes comarques, Emergències manté la “màxima precaució” i manté actius tots els servicis d’emergències.
Pendents de l’evolució
La celebració de la reunió del CCE arriba després d’un matí intens de reunions de les diferents autoritats amb la pluja com a tema central. A les 10 d’este matí, el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, s’ha reunit amb el president, Carlos Mazón, per a informar-lo de les diferents accions que està duent a terme la Generalitat respecte a les pluges.
I una hora abans, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha mantingut una reunió amb les agències estatals i les forces i cossos de seguretat, abans de desplaçar-se a l’Eliana per a participar en la reunió del CCE. Després de la trobada en la Delegació, la socialista ha defés la “màxima coordinació” i ha instat la ciutadania a seguir la informació únicament a través dels canals oficials.
Dos dies de pluges
L’avís taronja comença a les 12 hores d’este dilluns. Les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveuen precipitacions de fins a 40 mm en una hora en el sud de la província de València, a on, a més, les tempestes poden anar acompanyades de “graníssol fort” i ratxes “molt fortes de vent”. En les comarques amb avís groc actiu, l’acumulació prevista pot ser de fins a 60 mm en 12 hores. Dimarts, l’episodi perd intensitat i el nivell de risc descendix a color groc en el litoral de València i Alacant i es manté taronja només en el nord de la de Castelló i el litoral nord d’Alacant.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Mompó continuarà col·laborant amb l’AVL malgrat Vox: “Tinc principis i el valencià és un dels que no vull tocar”
- Mazón anuncia 350 milions més en ajudes “automàtiques” per a afectats per la dana
- El rècord estiuenc de creueristes a València trenca l’estratègia de Catalá
- El diputat de Compromís en la flotilla per Gaza: “Esta missió és un triomf de la societat civil”