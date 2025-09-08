Inici de curs entre obres a Calp: treballs a contrarellotge en l’institut de barracons
L’activitat és frenètica, este matí, en el centre provisional al qual demà ja han d’acudir els alumnes de l’IES Les Salines
Queda molt per fer. Els alumnes de l’IES Les Salines de Calp comencen el curs entre obres. Hui han acudit a la Casa de Cultura, que va ser a on van fer classe l’any passat, el de la creació oficial d’este institut, el segon del municipi i que va permetre alliberar l’IES Ifach de la gran massificació que patia des de feia anys. Els alumnes ja començaran les classes, este dimarts, en el centre provisional de barracons. Allí, en la gran parcel·la de 33.000 metres quadrats, este matí, l’activitat és frenètica. Està previst que durant el dia de hui la Conselleria d’Educació instal·le pissarres i mobiliari educatiu. Però no és l’única cosa que falta. Este matí encara s’estan rematants estes aules prefabricades. A les 8:30 hores, que és quan ha estat allí este diari, una grua alçava els panells de barracons que encara s’estan muntant. Els operaris estaven instal·lant les teulades dels passadissos. Mentres, en l’exterior del recinte barrat de l’institut, s’estaven acabant l’asfaltatge i les obres d’urbanització (voreres, instal·lació de l’enllumenat públic, col·locació de bancs i plantació d’arbratge). Estos treballs els executa l’Ajuntament.
Un institut provisional d’esta magnitud no s’alça en un dia. De fet, el que està més endarrerit és el centre de prefabricades que ha d’acollir els escolars del col·legi públic Oltà. Els barracons no estan muntats. S’acoblaran en els pròxims mesos. Està previst que els alumnes de l’Oltà es traslladen en gener a esta instal·lació provisional.
L’espenta que hui ha de donar-se a l’institut provisional és d’importància. Allí, en el terreny, a primera hora del matí, les coses estaven encara un poc de cap per avall. Això sí, el gran desplegament de maquinàries i treballadors fa presumir que en estes hores s’avançarà molt i que demà els alumnes podran estrenar l’institut d’aules prefabricades. No obstant això, demà es continuarà rematant coses. Estos primers mesos de curs fins a Nadal es desenrotllaran entre obres. El recinte de l’IES estarà acabat, però els treballs prosseguiran en l’espai que acollirà el col·legi provisional Oltà.
Obres educatives anhelades
Este curs a Calp és de revolució d’instal·lacions educatives. Les obres que avancen a bon ritme són les del definitiu IES Les Salines. L’estructura està totalment alçada i ja es veu clar que serà el centre educatiu més gran del municipi. Està concebut per a 900 alumnes. Mentres, també les obres del Col·legi d’Educació Especial Gargasindi van segons el que s’havia previst. Els alumnes tornaran a Calp en 2026 després de sis anys d’“exili” en una escola provisional a Benissa. El segon institut i el nou Gargasindi són obres educatives anhelades i reivindicades durant dècades.
