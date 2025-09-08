L’esquerra agita les “contradiccions” de Mazón després de la carta de Vilaplana: “Desmunta les seues versions”
Baldoví i Bernabé coincidixen a assenyalar les contradiccions del president i asseguren que l’única eixida és la seua dimissió
PSPV i Compromís han agitat, este dilluns, la carta oberta difosa divendres passat per Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el dia de la dana, per a apuntar a una mateixa conclusió: que el cap del Consell mentix. És la consideració a la qual han arribat tant el síndic dels valencianistes, Joan Baldoví, com la delegada del Govern i líder dels socialistes a València, Pilar Bernabé, en sengles declaracions davant dels mitjans de comunicació 72 hores després del contingut de la missiva elaborada per la comunicadora.
Així, per a Baldoví, la carta de Vilaplana “desmunta totes les versions de Mazón i indica clarament que és un mentider i que no té vergonya”. En este sentit, ha apuntat a les hores donades fins a la data per l’entorn del president sobre la seua actuació el dia D. Fins al moment, havia defés que va arribar al Palau a les 18 hores per a seguir la situació de la dana, però la nova informació donada per la periodista retarda fins a les 18:30 o 18:45 hores l’eixida dels dos del restaurant.
“Tenim un president absolutament irresponsable i indigne que, sabent que estava rebent telefonades de la consellera —Salomé Pradas—, va preferir estar fins a les set menys quart en un restaurant abans que prendre el comandament i intentar enviar un missatge que de segur que haguera salvat vides”, ha subratllat el portaveu parlamentari, que ha insistit: “Quan ja sabia tot el que estava passant, ell preferia estar en El Ventorro en lloc d’estar on havia d’estar”.
Focus en les telefonades
Un retret similar li ha llançat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, que ha esmentat la missiva com un altre element de la “falsedat” que s’ha situat “com a denominador de tot el que estava passant”. En el seu cas, Bernabé ha posat el focus en el fet que Mazón “sí que va rebre telefonades” quan estava en El Ventorro, cosa que assenyala en la carta Vilaplana, que afirma que estes telefonades “van interrompre de manera continuada” la seua conversa, però que no va conéixer el contingut d’estes.
Davant d’això, la dirigent socialista ha recordat que Mazón va parlar amb Pradas fins a quatre vegades estant encara en El Ventorro, però que, no obstant això, també va haver-hi moments “en què la consellera va telefonar i no li va agafar el telèfon”. “Per què no va contestar?”, s’ha preguntat la líder del PSPV a València, que ha criticat els “canvis de versió” i les “contradiccions” de qui “tenia la responsabilitat” però que “ni estava ni se li esperava”, fet que demostra la “despreocupació absoluta” que tenia el Consell en eixe moment.
Per a Bernabé, la carta és “un altre episodi més que torna a aprofundir en el dolor” de les víctimes i que deixa Mazón com “un element distorsionador en l’entesa entre les administracions”. És més, ha insistit que la missiva de Vilaplana hauria d’implicar “la dimissió del president”, perquè “ni estava, ni se li esperava” i tenia “màxima despreocupació”.
La comunicació que Vilaplana va fer divendres ha encés l’esquerra respecte a les compareixences en la comissió d’investigació del Congrés perquè siguen tant Mazón com la comunicadora els primers a fer-ho després de les víctimes. “Han d’aclarir d’una vegada per sempre per què tenim un president que mentix reiteradament”, i que precisen “què va fer realment” el cap del Consell en “aquelles hores” del 29 d’octubre i per què “no estava on havia d’estar i preferia estar en altres llocs”, ha assenyalat el síndic de Compromís.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Mompó continuarà col·laborant amb l’AVL malgrat Vox: “Tinc principis i el valencià és un dels que no vull tocar”
- Mazón anuncia 350 milions més en ajudes “automàtiques” per a afectats per la dana
- El rècord estiuenc de creueristes a València trenca l’estratègia de Catalá
- El diputat de Compromís en la flotilla per Gaza: “Esta missió és un triomf de la societat civil”