Les meduses fan l’agost a Gandia
Entre juny i agost, Creu Roja va atendre més de mil picades en la platja, a causa, sobretot, del calfament de la mar i de l’augment de turistes
Josep Camacho
Les meduses han fet l’agost este estiu en la platja de Gandia. Tot i que la ciutat compta amb un sistema pioner per a disminuir la seua arribada a la costa, gràcies a un conveni amb els pescadors que de bon matí ixen a arreplegar-les, entre juny i agost, els socorristes de Creu Roja van realitzar 1.043 atencions a banyistes per contacte amb estes espècies.
La probabilitat de patir una picada es multiplica a mesura que avança l’estiu, es calfa la mar i, al mateix temps, augmenta l’arribada de turistes. I això també es nota en les dades de Creu Roja. En juny va haver-hi 16 picades; en juliol, 321, i en agost van pujar a 701. De març a abril no va haver-hi cap atenció per meduses, i, en maig, només cinc.
L’estadística cal posar-la en perspectiva, ja que, entre els milers de turistes que ha rebut Gandia este estiu, no és preocupant. El coordinador de Salvament i Socorrisme de Creu Roja, Iván Calado, assenyala que mai ha arribat a activar-se el protocol per meduses, ni s’ha tancat la platja perquè representaren un perill.
Calado assenyala un altre factor i és que cada vegada més la gent que ha patit una picada acudix a la posta sanitària, a on, a més de curar-los, registren millor els casos.
A més, a Gandia, els pescadors ajuden a reduir els bancs de meduses. Huit barques ixen per a arreplegar-les de divendres a diumenge, de 7 del matí fins a les 11 hores. Van començar a principis de juliol i acabaran a mitjan setembre. “L’estiu passat vam deixar d’eixir perquè a penes hi havia meduses, però enguany ens ha sorprés la quantitat”, reconeix la presidenta de la confraria, Carmen Argudo. Cada barca porta 22 cabassos de 35 kg cada un, que han omplit en totes les eixides.
Un dia fatídic va ser el 15 d’agost durant la travessia nadant que organitza el NiE Gandia. La tornada a l’escullera va estar marcada per nombroses picades de meduses als participants, a pesar que abans havia passat una embarcació per a arreplegar-les, però just va bufar vent del nord-est que les va moure cap a l’escullera i l’acció dels pescadors no va ser suficient. La part positiva és que no s’han albirat a Gandia espècies perilloses com la caravel·la portuguesa o el drac blau.
De fet, la medusa comuna que s’acosta a Gandia només produïx una irritació en la pell per contacte, un eritema que es tracta amb aigua de mar i bicarbonat. A més de les meduses, hi ha hagut picades de peix aranya, amb un total acumulat de 134 de març a agost, i 53 més baix l’epígraf d’“altres picades i al·lèrgies”.
L’estiu en la platja de Gandia ha sigut relativament tranquil, encara que cal lamentar dos defuncions, les dos de persones majors. Una va ser una dona gallega de 86 anys, el 18 de juny al migdia, després de sentir-se indisposada mentres es banyava. Un altre, un home de 83 anys, l’1 de juliol al matí, després d’entrar en l’aigua i patir un infart. Este últim va succeir abans que es posara en marxa el servici de socorrisme.
Quant a la resta de servicis de Creu Roja, cal destacar el bany adaptat, que té cada vegada més acceptació i usuaris, de fet l’Ajuntament l’ha prorrogat en un dels tres punts (posta d’Illes Canàries) fins al dia 30 de setembre. Entre juny i agost va haver-hi 835 servicis amb cadira amfíbia.
D’altra banda, va haver-hi cinc assistències per punxades d’arpons o de xeringues que abandonen els diabètics. En la platja de l’Auir, l’Ajuntament va deixar una zona de canyes i restes de la dana sense netejar, i això també ha ocasionat cinc o sis punxades, totes per estelles.
Es van atendre 16 patologies cardiovasculars (problemes amb la tensió o arrítmies) i set tèrmiques, com ara insolacions o colps de calor. Es va ajudar 17 menors i 16 majors extraviats. Tant la Creu Roja com la Tourist Info entreguen unes polseres en les quals apuntar les dades o el número de telèfon per si es perden.
Va haver-hi 36 rescats de banyistes i 35 evacuacions. Una altra labor que fan els socorristes és avisar de manera preventiva a embarcacions (166), a esportistes nàutics que estan dins de la zona de bany (10) o a pescadors en zona prohibida (40).
Respecte de les banderes, va haver-hi un 70 % de dies amb bandera verda, un 20 % amb groga i un 10 % de roja. A diferència de les platges del sud, a Gandia no es va arribar a prohibir el bany per contaminació residual.
Iván Calado percep una major desobediència a les indicacions dels socorristes: “La gent ha d’entendre que, mentres un socorrista està ocupat diversos minuts xiulant a un incívic, no pot estar vigilant o atenent una altra persona que potser ho necessita més”.
El servici de socorrisme i salvament de Gandia, adjudicat un any més a Creu Roja, és el més ampli de la Comunitat Valenciana; comença a mitjan març i acabarà el 15 d’octubre.
