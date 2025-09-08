Tornada a escola
Rovira evita la zona dana i inaugura el curs en dos centres nous de Castelló
El conseller critica que la seua relació amb els sindicats no és bona després de diverses reunions: “Pensava que anàvem a parlar d’educació, però vam parlar d’educació en valencià”
El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, ha evitat la zona dana i ha inaugurat el curs escolar, este dilluns, amb una visita a Castelló de la Plana, a on s’estrenen dos centres escolars nous. Mentres, en la zona zero, AMPA i famílies han protestat pels problemes en la construcció de barracons que retardaran la tornada a escola a Alfafar, Algemesí i Massanassa.
Sobre això, Rovira ha explicat que l’inici de curs “és rotatori” i que cada any s’està inaugurant en una província, per tant, en esta ocasió “li tocava a Castelló”. “La dana ha afectat una part de la Comunitat, però el territori és molt més gran i la vida continua”, va explicar.
3.000 estudiants en barracons
El curs escolar comença amb 3.000 dels 48.000 estudiants colpejats per la riuada en barracons. En total, 8 centres destrossats per l’aigua que han hagut de passar a aules modulars. D’eixos centres, 4 no han arribat a temps per a l’inici de curs, que es retardarà entre dos i tres dies, la qual cosa ha provocat concentracions i protestes de pares i mares de la zona zero.
Rovira assegura que es tracta d’“incidències menors” que tenen a vore amb els problemes de subministrament de materials de les empreses, que tanquen en agost i “no han arribat”. “Divendres ens vam reunir amb les empreses, equips directius i direcció territorial i vam decidir retardar el curs en estos municipis per seguretat dels xiquets”, ha explicat.
“Educació en valencià”
El curs escolar ha començat amb protestes de professorat en molts centres escolars i especialment en FP, amb la convocatòria d’una vaga. Els grans sindicats educatius ja parlen d’una “tardor calenta” i d’un calendari de mobilitzacions. Posen damunt de la taula, fins i tot, altra vaga sectorial.
El conseller Rovira ha assegurat que la seua relació amb els representants dels treballadors no és bona per “motius polítics”: “Em vaig reunir amb ells fa un any, i em va apesarar molt, perquè pensava que anàvem a parlar d’educació, però, després de dos hores, només vam parlar d’educació en valencià”, ha criticat Rovira.
Novetats del curs
Més enllà de la dana, el curs escolar comença plagat de novetats, ja que la política educativa per a tot el territori no ha parat amb la riuada. Per a començar, és el primer curs d’aplicació de la Llei de llibertat educativa, i per primera vegada les famílies han pogut triar la llengua base de l’educació de més de 800.000 xiquets i xiquetes valencians. El percentatge de matriculació en la llengua desitjada ha sigut del 99,8 %, segons dades de la Conselleria.
El conseller també destaca que el curs escolar comença amb 1.500 docents més que l’any passat i una “aposta decidida per la Formació Professional i les escoles oficials d’idiomes”. A més, ha reivindicat la inversió en aules en municipis despoblats, a on el mínim per a tancar una escola ha passat de 6 a 3 alumnes. “Sabem que hi ha dos coses que si tanquen significa quasi la mort d’un poble: una és l’escola i l’altra és el bar”, ha explicat Rovira.
Finalment, el conseller també ha destacat la creació d’aules UECO (destinades per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge) per tot el territori un any més. En total, en són 88 en dos anys, enfront de les 54 de tota l’etapa del Botànic.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Mompó continuarà col·laborant amb l’AVL malgrat Vox: “Tinc principis i el valencià és un dels que no vull tocar”
- Mazón anuncia 350 milions més en ajudes “automàtiques” per a afectats per la dana
- El rècord estiuenc de creueristes a València trenca l’estratègia de Catalá
- El diputat de Compromís en la flotilla per Gaza: “Esta missió és un triomf de la societat civil”