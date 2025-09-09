33 municipis de la província d’Alacant suspenen les classes este dimarts davant de l’alerta taronja per pluges
Alacant suspén, este dimarts, les classes i clausura parcs i jardins i el castell de Santa Bàrbara davant de l’alerta taronja per pluges
L’Ajuntament il·licità clausura les activitats esportives i el campeller tanca parcs públics, el cementeri municipal i les instal·lacions esportives davant del risc de fortes precipitacions
L. Gil López i A. Fajardo
El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha activat el Pla especial d’inundacions per alertes meteorològiques per pluges i tempestes en un nivell taronja.
Davant d’esta situació, els ajuntaments d’Alacant, Benidorm, Elx, Santa Pola, Crevillent, Torrevieja, Orihuela, Almoradí, Granja de Rocamora, Cox, Callosa de Segura, Rafal, Albatera, Dolores, Bigastro, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, el Campello i Aigües, a més dels municipis del Baix Segura d’Albatera, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio i San Isidro, han pres la decisió de suspendre este dimarts, 9 de setembre, les classes en els col·legis i instituts. Tampoc hi haurà activitat lectiva en l’Escola Permanent d’Adults, l’Escola Oficial d’Idiomes, la Universitat d’Alacant, la Universitat Miguel Hernández (UMH) i la UNED (Universitat Nacional d’Educació a Distància).
També la Universitat CEU Cardenal Herrera suspén tota activitat presencial en el campus d’Elx, tant per al PDI com per al PAS. La docència de caràcter teòric i l’activitat laboral es faran en línia. Se suspenen les pràctiques previstes per a eixa data. La previsió és que este dimecres 10 de setembre es reprenga la normalitat.
Alacant
L’Ajuntament d’Alacant ha decretat la suspensió, este dimarts, de les classes en els col·legis del terme municipal, així com el tancament dels parcs i jardins i del castell de Santa Bàrbara davant de l’alerta taronja per risc de pluges establida pel Centre de Coordinació d’Emergències de la Comunitat Valenciana (CCECV).
El Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal), presidit per l’alcalde, Luis Barcala, també ha acordat la col·locació de bandera roja i la consegüent prohibició del bany en les platges del municipi, així com la suspensió de totes les activitats esportives a l’aire lliure en instal·lacions municipals i el tancament dels centres socials, comunitaris i de majors.
Al mateix temps, la Regidoria de Benestar Social obrirà este dimarts, de 12 a 22 hores, el Centre d’Acolliment i Urgència Social (CAUS) per a les persones sense llar, i la brigada de Parcs i Jardins durà a terme una revisió específica dels grans exemplars d’arbres en les zones verdes per a evitar possibles despreniments davant del risc de forts vents que pronostica l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a més de tempestes, que poden ser de graníssol i aparell elèctric.
“La prudència i la seguretat han de prevaldre en estes situacions i la possibilitat d’evitar el risc per a les persones justifica totes estes mesures”, ha explicat Barcala després de la reunió, ahir a la vesprada, del Cecopal, que ja s’havia constituït a les 13:15 hores per a fer un seguiment de l’evolució meteorològica i activar el Pla d’actuació municipal davant el risc d’inundacions nivell 1.
Tots els servicis d’emergències de l’Ajuntament (Policia Local, Bombers i Protecció Civil) han activat el protocol de seguretat davant d’esta alerta taronja per pluges, i la brigada de Parcs i Jardins va començar, ahir a la vesprada, a precintar les zones verdes per a impedir l’accés com a mesura preventiva.
L’alerta taronja establida per l’Aemet per al municipi d’Alacant es concentra entre les 12 i les 22 hores d’este dimarts, per la qual cosa l’Ajuntament fa una crida a la prudència per a evitar desplaçaments innecessaris o activitats a l’aire lliure en els trams de més risc de precipitacions, al mateix temps que recomana seguir l’evolució de la situació meteorològica a través de mitjans oficials i contrastats.
Elx
El Cecopal (Centre de Coordinació Operativa Municipal) d’Elx, presidit per l’alcalde, Pablo Ruz; el secretari general de l’Ajuntament, Antonio Izquierdo, i els tinents d’alcalde de Família, Servicis Públics i Educació, Aurora Rodil, Claudio Guilabert i María Bonmatí, a més del coordinador d’emergències, Jesús Andréu, Protecció Civil i funcionaris de l’Àrea d’Educació, ha determinat, davant de l’alerta taronja per pluges i tempestes establida per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la suspensió de l’activitat docent, en tot el municipi, de tots els centres d’Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional (FP), tant públics, privats i concertats, a més de les activitats extraescolars a l’aire lliure. Tampoc hi haurà mercat ambulant.
El Campello
Per la seua banda, l’alcalde del Campello, Juanjo Berenguer, en un decret, deixa constància que els fenòmens meteorològics previstos “poden provocar un augment en el risc per a les infraestructures i la seguretat de la població”, per la qual cosa cal prendre precaucions fins que concloga el nivell d’alerta.
Per això, ha ordenat els tancaments dels següents espais i instal·lacions municipals: parcs públics, el cementeri municipal i les instal·lacions esportives. Així mateix, ha suspés les activitats en la Casa de Cultura, la biblioteca municipal i el Centre Social, a més de les classes en els centres educatius.
L’alcalde del Campello recomana als responsables dels servicis municipals que donen instruccions al personal a càrrec seu perquè facen ús, si és procedent, de la prestació del servici mitjançant teletreball.
Per a la resta de treballadors, si hi ha dificultats de desplaçament, demana que ho comuniquen al seu responsable per a rebre les instruccions corresponents.
Finalment, llança una sèrie de recomanacions a la població:
- Mantindre’s informat de la predicció meteorològica més actualitzada en els canals oficials. Poden produir-se danys moderats a persones i béns, especialment aquells vulnerables o en zones exposades al fenomen.
- Abstindre’s de fer qualsevol tipus d’activitat a l’aire lliure, incloent-hi les platges, així com qualsevol desplaçament durant el temps que estiga actiu l’avís.
En cas de necessitar algun tipus d’assistència, recorda a la ciutadania que ha de telefonar al 112.
El ple extraordinari de l’Ajuntament, fixat precisament este dimarts i amb l’aprovació dels pressupostos municipals en l’orde del dia, es manté.
Més municipis se sumen a la suspensió de classes
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha estés, este dimarts, l’alerta taronja a tota la província d’Alacant, a on s’esperen pluges que poden deixar 40 litres per metre quadrat en una hora, encara que en el litoral nord de la província poden ser de 100 litres per metre quadrat en 12 hores.
Al llarg de la vesprada d’ahir i este matí, els ajuntaments de Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Almoradí, Granja de Rocamora, Cox, Callosa de Segura, Rafal, Albatera, Dolores, Bigastro, Santa Pola, Crevillent, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig i Aigües també han anat anunciant que suspenien les classes este dimarts per l’alerta meteorològica. Al Baix Segura, la suspensió afecta tots els municipis excepte Pilar de la Horadada i Algorfa, per la qual cosa tampoc hi haurà activitat lectiva a Albatera, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio i San Isidro. El mercat d’Orihuela també queda suspés este dimarts.
