Almàssera presenta 750 firmes a la CHX perquè netegen el barranc del Carraixet

L’alcalde veu necessària la ràpida actuació en la neteja del llit davant de la previsió de pluges en els pròxims mesos: “Previndre evitarà desbordaments i inundacions”

Barranc del Carraixet en una fotografia d’arxiu

Barranc del Carraixet en una fotografia d’arxiu / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Almàssera

L’Ajuntament d’Almàssera ha presentat 750 firmes dels veïns i veïnes del municipi a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè procedisca a la neteja i l’adequació del llit del barranc del Carraixet al seu pas pel terme municipal d’Almàssera.

També s’insta a dur a terme, juntament amb la Generalitat Valenciana, les actuacions necessàries per a l’eliminació de les canyes i espècies invasores que suposen un greu perjuí mediambiental, de seguretat i de risc en cas de fortes pluges i que podrien provocar inundacions en el municipi d’Almàssera.

Quan el consistori reba, per part de la CHX, la informació sobre les mesures previstes i els terminis d’actuació respecte a esta problemàtica, informarà els veïns i les veïnes perquè siguen coneixedors en tot moment de les accions que es vagen a executar.

Emilio J. Belencoso, alcalde d’Almàssera, veu necessària la ràpida actuació en la neteja del Carraixet davant de la previsió de pluges en els pròxims mesos i insta les institucions indicades a assumir les seues competències, “perquè, si prevenim i netegem el barranc, evitarem els desbordaments i les inundacions que se succeirien per l’obstrucció del llit”.

