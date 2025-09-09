Cinc-cents conductors pakistanesos entren en el sector del taxi de València
El permís per a conduir estos vehicles ha passat de 90.000 a 160.000 euros en tot just “dos o tres anys”
El sector del taxi de València, habitualment convuls per les tarifes, la pirateria o la competència de les VTC, viu una revolució interna que té a veure amb els nous titulars de les llicències i l’efecte que això està tenint en el preu d’estes. Segons la Federació Sindical del Taxi, en els últims dos o tres anys hi ha hagut unes 500 llicències que han canviat de mans i gran part d’estes han passat a migrants assentats en el Cap i Casal, majoritàriament pakistanesos que accedixen a estes per concessió directa de l’Administració autonòmica (una minoria) o per compra directa. Este interés generalitzat per la professió ha fet que, en este temps, el preu d’eixes llicències haja passat de 90.000 euros a 160.000.
En l’àrea de prestació conjunta de València hi ha 2.800 llicències. És així des de fa dècades i de moment no hi ha acord per a ampliar-les, cosa que significa que l’accés a una d’estes llicències només es pot produir per concessió de l’Administració, que gestiona les que van quedant vacants per jubilació o abandó, o bé per compra directa entre particulars, que és el més habitual.
Vies d’accés
En el cas dels pakistanesos, la seua presència en el sector del taxi no és nova i alguns d’ells accedixen a les llicències directament acreditant la seua experiència en la conducció. Però la majoria accedixen per la compra directa i les xifres no paren de créixer. Segons Fernando del Molino, president de la Federació Sindical del Taxi, al voltant de 500 llicències han canviat de mans en els últims “dos o tres anys” i la majoria han anat a parar a persones migrants, de diferents països, precisa, però majoritàriament pakistanesos.
Este interés massiu per la professió, tant de migrants com de nacionals, ha fet que el preu de les llicències s’haja disparat i que el seu preu seguisca a l’alça. Si, fa tres anys, es pagaven en l’àrea de prestació conjunta de la capital (València i la seua àrea metropolitana) a 90.000 euros de mitjana, ara arriba als 160.000, la qual cosa suposa un augment de quasi el doble.
La pregunta és com poden pagar eixos preus, i, més enllà d’especulacions sobre la procedència dels diners, la resposta està en el treball. Fernando del Molino assegura que treballen jornades de 16 hores i en tots els horaris, la qual cosa multiplica els ingressos habituals d’un taxista mitjà, les jornades del qual ja són molt més àmplies de les convencionals.
Llicències llogades: floters
L’altra pregunta és si esta presència massiva de pakistanesos distorsiona el mercat. I tot sembla indicar que no. Al seu juí, el que distorsiona clarament el mercat és la concentració de llicències en mans d’alguns titulars per la via del lloguer. En l’actualitat podria haver-hi al voltant de 300 llicències del taxi en mans d’una dotzena de titulars que tenen el seu taxi i, a més, lloguen llicències a altres titulars que no les utilitzen. I la realitat és que “els titulars cuiden el servici, però la resta dels cotxes li’ls donen a qualsevol que no s’encarrega de cuidar-los”.
En el cas dels taxistes nous no hi ha eixe problema, assegura, perquè “una persona que invertix tot el que té a comprar una llicència de taxi s’esforçarà a cuidar el client i el seu vehicle”.
I hi ha un altre problema, segons el president de la Federació del Taxi, que és el treball per a les plataformes, una cosa que fan molts taxistes de València i de fora malgrat ser considerades l’“enemic” del sector. “És una bogeria que ho facen”, sentencia.
Pirateig “per tots bandes”
En el capítol d’anomalies que patix el sector del taxi, Fernando del Molino cita la ja clàssica pirateria, de la qual, al seu juí, “estem envoltats”. El president de la Federació Sindical del Taxi assegura que els taxis pirata estan “per totes bandes”, com, per exemple, en la porta de les discoteques. I assegura que es publiciten directament en les pàgines web “sense que ningú faça res al respecte”. “Fa un temps hi havia una pàgina xinesa que només utilitzaven els xinesos”, assegura Del Molino, que és conscient de la dificultat de lluitar contra determinades xarxes, però que considera indispensable actuar contundentment en els punts a on se sap que treballen.
