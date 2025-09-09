Demanen més inversió educativa al Camp de Morvedre
CCOO denuncia dèficit de professorat i reclama l’adaptació dels centres a les altes temperatures
La Secció d’Educació de la Unió Comarcal de CCOO ha lamentat les deficiències amb les quals arranca el nou curs escolar 2025-2026 al Camp de Morvedre. El sindicat posa el focus en la persistència de barracons, la falta d’adaptació dels centres a les altes temperatures i el dèficit de professorat, especialment en la Formació Professional.
Des de CCOO es recalca que el “paisatge de barracons” continua sent habitual en nombrosos centres educatius de la comarca, com en les escoles de Faura, Benifairó de les Valls i Quart de les Valls.
El seu responsable, Francesc Cayo, també recorda que a Sagunt “romanen paralitzades les reformes del CIPFP Eduardo Merello i del CEIP Montíber, a causa de la interrupció del Pla Edificant, cosa que ha generat preocupació entre la comunitat educativa”, afirma.
“Un curs més, reclamem les obres necessàries, el manteniment de les infraestructures educatives i la seua adequació davant de l’emergència climàtica, per a garantir una escola pública de qualitat en condicions òptimes”, assenyala el sindicat.
Centres sense adaptació climàtica
Un altre dels punts denunciats és la falta d’adaptació dels centres a les altes temperatures. “Excepte en els instituts nous com l’IES núm. 5 de Sagunt, l’IES núm. 1 de Canet i l’IES d’Algímia, així com els centres que estan en barracons”, el sindicat considera que “la resta d’escoles i instituts no disposen de condicions adequades per a suportar la calor”.
Segons CCOO, quan les temperatures exteriors superen els 30 °C, “en moltes aules s’arribarà fàcilment als 27 °C de desconfort tèrmic, circumstància que afectarà greument el desenrotllament de l’activitat educativa”. Per això, el sindicat exigix a la Conselleria d’Educació un pla d’acció urgent per a adaptar els centres a la nova realitat climàtica.
Falta de professorat i vaga en FP
La tercera gran preocupació expressada per CCOO és la falta de personal docent a l’inici de curs. El sindicat afirma que no s’estan cobrint totes les places vacants ni les substitucions necessàries, incloses jubilacions ja previstes per a setembre. “Això ha suposat que diversos centres començaran el curs sense comptar amb els seus equips docents complets”, diu.
A més, recorda que este dilluns ha començat el curs de Formació Professional amb una vaga de dos hores, convocada pel professorat del sector per a denunciar les retallades en plantilles i en l’oferta de cicles formatius en centres públics, així com la progressiva privatització de l’FP.
“Reclamem una aposta ferma per la Formació Professional pública i de qualitat, i el reforç dels recursos humans i materials en els nostres centres”, conclouen des de CCOO.
