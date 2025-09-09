València Basket
Els internacionals estrenen el Roig Arena
L’equip taronja s’exercita per primera vegada en la pista d’entrenaments del nou pavelló, amb tota la plantilla, a excepció de Darius Thompson
Jorge Valero
Ara sí. El Roig Arena pren el relleu definitiu a la Fonteta fins i tot en els entrenaments del primer equip, ja que, després d’una primera part de la pretemporada treballant en l’antic pavelló de l’avinguda de Germans Maristes, finalment els de Pedro Martínez van estrenar ahir la pista d’entrenament del nou coliseu del carrer Antonio Ferrandis, coincidint amb la tornada dels internacionals espanyols després de l’Eurobasket.
La idea inicial del club era traslladar el parquet de la Fonteta a la pista secundària del Roig Arena, però finalment es va decidir instal·lar-ne un nou i fer unes millores respecte als plans amb la pista d’entrenaments del pavelló nou, la qual cosa va obligar a retardar el trasllat.
Només l’equip femení havia fet una sessió en la pista central del Roig Arena, encara que es va tractar d’un fet aïllat i per a provar la pista nova, ja que habitualment treballaran en la d’entrenament, que ja està acabada.
Pista amb tres cistelles
Una altra de les novetats que han inclòs en esta nova pista és la instal·lació d’una tercera cistella amb la qual ajudar a fer diferents exercicis i sessions de tir al marge dels entrenaments de grup. Una instal·lació fixa per als primers equips, que permetrà que es puga treballar paral·lelament en el pavelló en el muntatge i desmuntatge del parquet en funció de la resta d’esdeveniments que hi haja programats, com el concert del passat dissabte en homenatge a Nino Bravo.
L’únic jugador que falta per unir-se als entrenaments de pretemporada és un dels fitxatges d’este estiu, un Darius Thompson que va ser eliminat de l’Eurobasket diumenge en la derrota d’Itàlia contra l’Eslovènia de Luka Doncic.
Terol, pròxima parada
I tot, amb la vista ja posada en el segon amistós de la temporada, que enfrontarà el València Basket amb el Casademont Saragossa el dimecres 10 de setembre, a les 18 hores, en ocasió de la quinta edició del Memorial Pepe Lanzuela a Terol.
El primer partit de la pretemporada es va saldar amb derrota contra l’UCAM Múrcia, amb nombroses absències en l’equip taronja.
De moment, malgrat l’arribada dels internacionals espanyols, Pedro Martínez continua comptant amb els jóvens de l’Alqueria en els entrenaments, ja que Darius encara no s’ha unit al grup i Nate Reuvers no està recuperat al 100 % de les seues molèsties al turmell.
