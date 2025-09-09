Mazón es desplaça al Baix Segura davant de la previsió de temporal
El cap del Consell seguirà de prop l’evolució de l’alerta taronja decretada per l’Agència Estatal de Meteorologia
INFORMACIÓN
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es desplaça al Baix Segura per a seguir de prop l’evolució de l’alerta meteorològica decretada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que està afectant especialment esta comarca i que manté la resta de la província d’Alacant en nivell taronja per risc de pluges i tempestes.
La visita té com a objectiu coordinar amb els responsables municipals i els servicis d’emergència les mesures de prevenció i seguretat adoptades davant d’unes precipitacions que podrien arribar a ser d’una intensitat significativa al llarg del dia.
“Extremeu les precaucions i seguiu les recomanacions del 112 i els cossos d’emergències”, assenyala un missatge publicat en el compte de la Generalitat Valenciana en la xarxa social X.
