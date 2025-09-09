AGRICULTURA
Mercosur deixa en l’aire el futur de 850.000 tones de cítrics per a la indústria de sucs
L’acord comercial de la UE amb el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i Paraguai afecta de ple un sector de grans firmes valencianes (Zumavesa i Agriconsa) i murcianes (AMC Group i García Carrión), clau per a regular els preus que es paguen en origen als agricultors
El comerç citrícola d’Espanya, i de la Comunitat Valenciana en particular, posa el crit al cel pels nous acords comercials de Brussel·les amb països sud-americans. El Comité de Gestió de Cítrics (CGC), patronal espanyola que aglutina els grans exportadors privats, lamenta l’“oblit” de la Comissió Europea (CE) d’este sector en les seues negociacions per a ratificar el tractat amb Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai). Malgrat l’evidència que el Brasil és la primera potència transformadora de suc, que els seus sucs acaparen entorn del 70 % del consum mundial i que Espanya és la primera exportadora en fresc, mai s’ha considerat este producte com a “sensible”. No ho va ser el juny de 2019, quan es va arribar a un principi d’acord; tampoc en 2023, quan la CE va incorporar un paquet de regulacions per a evitar la desforestació a Sud-amèrica i complir els Acords de París; o ara, quan es proposen quotes per a productes com la carn de boví, pollastre o sucre, clàusules de salvaguarda i un fons de crisi.
Segons l’informe elaborat per la patronal citrícola espanyola, des de fa un lustre, es manté la proposta inicial que fixa un termini de set anys per a eliminar progressivament els aranzels del suc directe, que és el més estratègic per a la indústria espanyola i hui se situa en el 12,2 %, i de 10 anys per al concentrat, ara en el 15 %. I per a les importacions en fresc, s’eliminaran tals taxes —del 12,8 %— en el termini d’una dècada des de la seua entrada en vigor. “Mercosur impactarà directament sobre la indústria del suc espanyol —que depén d’eixos aranzels per a defendre el seu producte i que està controlada a Espanya per grans firmes valencianes (Zuvamesa i Agriconsa) i murcianes (AMC Group i García Carrión)—, però l’efecte sobre el sector en fresc es donarà tot seguit, perquè les entre 650.000 i 850.000 tones que cada any es retiren per desequilibris entre oferta i demanda, per tractar-se de calibres no comercials o per patir defectes en la pell, fonamentalment per fenòmens meteorològics adversos, no tindran una destinació clara i els preus del fresc es ressentiran”, advertix la presidenta de la patronal espanyola d’exportadors citrícoles, Inmaculada Sanfeliu.
Suc del Brasil
A causa de l’impacte de grans companyies sud-americanes, la UE, que acapara el 52 % de les seues exportacions de suc, és la primera destinació per a la potent indústria brasilera, controlada per les multinacionals Citrosuco, Cutrale i Louis Dreyfus. El Regne Unit és, després dels EUA, el seu tercer gran mercat, i, recentment, el Govern britànic va renovar la suspensió total d’aranzels decidida després del Brexit a 93 productes brasilers, inclosos els seus sucs. Europa íntegrament es reforçaria, gràcies a Mercosur, com la seua primera i més segura plaça. La UE, per la seua banda, és també el primer mercat amb molta diferència de les vendes de les empreses transformadores espanyoles, i Gran Bretanya, la seua segona alternativa necessària.
“El nostre mercat natural i més pròxim seria l’escenari d’una competència desigual entre dos citricultures antagòniques: la brasilera, bolcada en els sucs, i l’espanyola i europea, dedicada al fresc, amb costos i exigències fitosanitàries, mediambientals, de seguretat alimentària, laborals i socials que res tenen a veure. Espanya ja no pot, i sense els aranzels menys encara, competir en preu amb el suc del Brasil”, sentencia Sanfeliu.
D’altra banda, lamenta la falta de transparència amb la qual la CE ha portat tot el procés i les urgències d’esta última fase. Per a evitar el bloqueig d’alguns estats membres liderats per França, i com ja va augurar el CGC en 2023, la CE ha acabat imposant l’aplicació provisional del seu capítol comercial, separant-lo del component polític i de cooperació, per a així ratificar el tractat sense el vistiplau de tots els estats membres. “No coneixem de quina manera s’activaran les salvaguardes promeses ara i si es tindrà en consideració les distorsions que Mercosur provocarà en el mercat del suc i/o en el mercat en fresc”, advertix Sanfeliu, que afig que —vistos els antecedents— “no sembla que se siga conscient de la importància estratègica que té la indústria transformadora europea per a la comercialització dels nostres cítrics”.
Costos del model
Els costos del model brasiler són inassolibles per a la citricultura espanyola i europea: grans explotacions en mans d’uns pocs, amb un sistema de producció molt menys exigent que el fresc i més intensiu en l’ús de fitosanitaris. Plaguicides, molts d’estos retirats ací, l’ús dels quals s’ha multiplicat pels efectes devastadors de la malaltia del Greening (HLB). Les tres grans corporacions brasileres citades controlen, directament o indirectament, les principals terres i tenen en propietat flotes amb grans vaixells per a traslladar els seus sucs a Europa.
Situar el seu producte en els ports de Rotterdam (Holanda) o Gant (Bèlgica), els costa quasi el mateix que a les processadores espanyoles transportar el seu suc d’Andalusia, Múrcia o València a França en camió cisterna. De fet, les incursions puntuals d’alguns d’estos vaixells descarregant en ports com el de Huelva ja s’ha acreditat que tenen un efecte immediat sobre l’activitat de les plantes espanyoles.
