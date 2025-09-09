Olympia Metropolitana es consolida com a referent nacional amb més de 400.000 espectadors
La nova temporada presenta produccions pròpies, grans musicals i artistes de primer nivell en els cinc espais gestionats per la companyia valenciana
Maria Bas
Setembre es va inventar per als inicis. Per a alçar de nou el teló, retrobar-se amb el públic i començar una altra temporada de teatre compartit. En els escenaris d’Olympia Metropolitana, l’activitat continua tot l’any, perquè el teatre no acaba mai.
La temporada passada (setembre 2024 - agost 2025), els recintes gestionats per Olympia Metropolitana —Teatre Olympia, Teatre Talia, Auditori de Torrent, Auditori de la Vall d’Uixó, Auditori de Catarroja (TAC) i Cinestudio d’Or— van reunir més de 400.000 espectadors i van acollir unes 1.000 funcions. L’Auditori de Catarroja (TAC) es va veure afectat per la dana d’octubre de 2024, una catàstrofe que va obligar a interrompre la seua activitat escènica.
El juliol de 2025, la xarxa d’espais es va ampliar amb la incorporació del Palau Altea, un enclavament cultural de referència a la Marina Baixa que reforça la presència d’Olympia Metropolitana en el territori valencià.
L’Escola Olympia va formar més de 350 alumnes en teatre i teatre musical, consolidant-se com un espai de referència en la formació artística.
Les produccions pròpies de la companyia van oferir prop de 300 funcions en gira per Espanya, amb presència en ciutats com Madrid, Saragossa, Bilbao, Sant Sebastià, San Sebastián de los Reyes, Màlaga, Palma, Las Palmas de Gran Canària, València, Castelló de la Plana, Alacant, Elx, Villena, Alcoi i Gandia, entre d’altres, la qual cosa reforça la seua projecció nacional.
Noves produccions
La temporada comença amb dos estrenes de la productora: La ternura, d’Alfredo Sanzol, i Garfio y la isla del tesoro. Els dos títols evidencien la voluntat de crear espectacles dirigits a tota mena de públics, per a acostar el teatre en totes les seues formes.
En l’àmbit de la distribució, la temporada suma propostes com Edu Soto amb Wanted i Fair Play, un muntatge innovador que connecta el món del rugbi amb les arts escèniques.
La nova temporada d’Olympia Metropolitana reunirà intèrprets imprescindibles de l’escena com Ricardo Darín, José Sacristán, Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Ana Torrent, Emma Suárez, Toni Acosta o Héctor Alterio. A ells se sumen figures com Candela Peña, Xuso Jones, Ana Brito (elshowdebriten), Carlos Sobera, Ernesto Sevilla, Eugeni Alemany, així com la presència artística de Paloma San Basilio.
Els musicals tindran un paper destacat amb Mamma Mia! i Los chicos del coro, mentres que la comèdia es consolida en el Teatre Talia, que ha començat temporada amb El métode Grönholm i tornarà a acollir Escape Room després de l’èxit que va obtindre la temporada passada. En este mateix espai es posarà en escena Para la libertad, homenatge a Miguel Hernández.
El Teatre Olympia presentarà La barraca, inspirada en l’obra de Vicente Blasco Ibáñez, al costat de muntatges firmats per creadores com Rakel Camacho i Magüi Mira.
L’Auditori de Torrent serà escenari de Poncia, amb Lolita Flores, i del retorn dels Joglars, entre altres propostes escèniques.
El flamenc ocuparà un lloc destacat amb el Festival Flamenc de Torrent, del 17 al 19 d’octubre, que comptarà amb Mayte Martín, Estrella Morente i Rafael Riqueni, al costat del cicle “Panorama Flamenco” i el “Teatre Tablao Flamenco” en el Talia.
El Palau Altea inaugurarà la seua temporada amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i acollirà artistes com Ara Malikian, Lola Herrera i, de nou, José Sacristán, entre altres grans noms.
El Cinestudio d’Or, amb la seua històrica tradició en la ciutat, manté viva l’experiència del cine de reestrena a València amb la seua doble programació setmanal, ampliant l’oferta cultural d’Olympia Metropolitana més enllà de les arts escèniques.
“Ens queden moltes històries que contar”. Amb esta premissa es presenta una temporada que confirma la consolidació d’Olympia Metropolitana com a referent cultural nacional, la seua vocació de permanència i el seu compromís amb la creació i difusió de les arts escèniques. Una programació dirigida a tots els públics, amb l’objectiu de continuar acostant el teatre durant tot l’any i de continuar enfortint el teixit cultural.
