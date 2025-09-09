El PP culpa el Govern de Calp del retard en l’institut de barracons
La diputada Noelia Císcar atribuïx que la Conselleria no haja pogut completar la dotació de les aules a “la falta d’asfaltatge, responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament”
El Govern de Calp (Som Calp, PSPV i Compromís) va denunciar ahir que la Conselleria d’Educació els havia deixats penjats en l’equipament de les aules de l’institut provisional de barracons Les Salines, a on hui havien de començar les classes 285 alumnes (Calp ha suspés, això sí, les classes per l’alerta de fortes pluges). El PP de Calp ha lamentat que el tripartit es faça el desentés i oculte que els retards en este centre d’aules prefabricades obeïx als “incompliments de l’Ajuntament”.
La diputada autonòmica del PP Noelia Císcar, que és calpina, ha assegurat que el consistori “no va complir els terminis de les obres”, mentres que la Conselleria “va reaccionar amb rapidesa i responsabilitat per a garantir que els alumnes pogueren començar el curs en les millors condicions possibles”.
Ha precisat que les obres d’urbanització de la parcel·la de 33.000 metres quadrats a on s’ha alçat l’institut de barracons (també ha de construir-se amb prefabricades el col·legi provisional Oltà) corresponien a l’Ajuntament. Havien d’estar acabades en juny, però es va donar una primera pròrroga fins al 25 d’agost. Císcar subratlla que el Govern de Calp va tornar a incomplir els terminis i que la Conselleria, “lluny de mirar cap a un altre costat”, va avançar “de manera excepcional” les obres d’instal·lació dels mòduls malgrat que no estava acabada la urbanització de la parcel·la.
“Fins a l’última setmana d’agost es van demanar noves pròrrogues, i, arribat setembre, la Generalitat ja havia complit amb la instal·lació del gros del material. L’únic impediment va ser la falta d’asfaltatge, responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament, que va impedir l’entrada de camions per a completar la dotació”, ha afirmat Císcar.
El portaveu municipal del PP, Miguel Crespo, ha lamentat que el Govern local busque “culpables externs” en lloc de “donar solucions reals”. “El prioritari són els estudiants i les seues famílies, que mereixen un inici de curs en condicions dignes”.
Classes suspeses hui: el cel dona “una treva educativa”
En qualsevol cas, els alumnes no entraran hui en les prefabricades ni tampoc en la resta de col·legis i l’altre institut de Calp. L’Ajuntament ha suspés les classes per l’alerta meteorològica. Es guanya un dia d’obres. En el matí d’ahir, primer dia de curs, l’institut de barracons, com va poder comprovar este diari, estava per acabar. En l’exterior s’estaven fent treballs d’asfaltatge, de rematar voreres, d’instal·lació d’enllumenat i bancs. Mentres, també s’acabaven de muntar algunes prefabricades. Quedava molt per fer. S’ha guanyat, si no comença a ploure a bots i barrals i no hi ha manera de prosseguir les obres, un dia. El cel ha donat una “treva educativa”.
Mentrestant, les famílies lamenten que no se’ls done informació clara de l’estat de les obres. Divendres passat, l’Ajuntament va assegurar que les obres estaven pràcticament acabades i que dimarts, després d’acudir dilluns els alumnes a la Casa de Cultura (allí va estar l’institut provisional el curs passat) a informar-se de les classes, horaris i professors, ja entrarien amb tota normalitat al centre d’aules prefabricades. No obstant això, eixa normalitat era relativa, ja que ahir només calia donar una ullada a les obres per a cerciorar-se que l’inici del curs seria complicat.
