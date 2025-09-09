Corts Valencianes
El PSPV demanarà la reprovació de la vicepresidenta Camarero per la seua “actitud negligent el dia de la dana”
Els socialistes valencians censuren que “Mazón adapte el calendari parlamentari de les Corts a la seua supervivència política després de la DANA” i assenyalen que “la carta de la periodista Maribel Vilaplana ha canviat els esquemes del PP”
El PSPV-PSOE demanarà en les Corts Valencianes la reprovació de la vicepresidenta del Consell Susana Camarero “per la seua actitud negligent el dia de la dana, quan va decidir desconnectar-se del Cecopi (Centre de coordinació operatiu integrat) per a anar-se’n a una entrega de premis mentres les residències s’inundaven i els valencians s’estaven ofegant”.
Així ho ha traslladat este dimarts el síndic socialista en les Corts, José Muñoz, en declaracions posteriors a la junta de portaveus, durant la qual ha censurat que “[Carlos] Mazón adapte el calendari parlamentari de les Corts a la seua supervivència política després de la dana”. Muñoz afig que “la carta de la periodista Maribel Vilaplana ha canviat els esquemes del PP”: “Mazón estarà 82 dies sense donar explicacions a la ciutadania”.
“Apurant la botella”
El dirigent socialista assenyala que “mentres els valencians i valencianes s’ofegaven, Mazón es va quedar apurant la botella en El Ventorro i Camarero se’n va anar del Cecopi per a anar a uns premis”, i ha advertit, a més, que “són l’exemple de l’actitud de tot el Partit Popular”. A més, ha remarcat que “per molt que Mazón vulga evitar que es parle de la carta que es va fer pública divendres passat i tirar terra sobre tot el que tinga a veure amb la dana, la realitat és que tenim un president que seguix ancorat en el 29 d’octubre”. “Els socialistes valencians hem demanat que es convoque de manera urgent la comissió d’investigació de la dana, perquè és una vergonya que, quasi un any després, només hàgem tingut una sessió per a escoltar els tècnics”.
Nova dana
Finalment, Muñoz ha retret “l’actitud lamentable que el senyor Mazón està tenint amb esta nova dana al Baix Segura amb la qual intenta esmenar els seus errors sense èxit”, i ha recordat que “el que els valencians volem és un president que agafe el telèfon quan la gent s’està ofegant, que tinga les plantilles de bombers completes per a fer front a la temporada d’incendis i que vinga a les Corts a donar la cara, no un president influencer que estiga preocupat a pujar fotos a les seues xarxes socials per a blanquejar la seua imatge”.
