Adeu a la “vorera de la mort” del carrer Sant Vicent
La intervenció respon a una “reivindicació veïnal històrica” i s’emmarca en el desenrotllament del PAI de Moncayo, en el districte de Jesús
L’enderrocament de les vivendes que estretixen esta vorera ha començat
Les obres per a eixamplar la denominada “vorera de la mort” del carrer Vicent Màrtir van començar en el dia d’ahir amb la demolició de les vivendes que estretien el pas dels vianants. Esta intervenció, que respon a “una reivindicació veïnal històrica”, s’executa amb motiu del desenrotllament del Programa d’actuació integrada (PAI) de Moncayo, en el districte de Jesús, que constituïx “una verdadera actuació de regeneració urbana”, tal com ha recordat hui el regidor d’Urbanisme, Juan Giner.
“Un dels compromisos de l’actual govern municipal és donar prioritat, sempre, als veïns, i els qui viuen en esta zona reclamaven acabar amb la que van batejar com ‘vorera de la mort’”, ha assegurat el regidor, que ha assegurat que “hui, amb l’enderrocament de les vivendes, que permetrà l’ampliació d’eixa vorera i millorarà la mobilitat per als vianants, la seguretat viària del veïnat comença a ser una realitat”.
“Dins d’esta actuació urbanística de regeneració urbana del PAI de Moncayo està inclosa l’eliminació d’estes vivendes per a eixamplar la vorera i una altra de les prioritats de l’alcaldessa, María José Catalá, que és posar més vivenda a la disposició de la ciutadania”, ha afegit Giner, que ha recordat que este barri de la Raiosa tindrà 200 vivendes noves”.
“On hi havia unes naus antigues i molta degradació, s’obriran vials, es faran zones verdes i es construiran vivendes, eixes vivendes que tant necessitem en esta ciutat i a tot Espanya”, ha afirmat.
L’objectiu del citat PAI, impulsat per l’agent urbanitzador Iturbi-Moncayo Desarrollo, SL, és executar el Pla de reforma interior (PRI) que completa la trama urbana degradada delimitada pel carrer Pianista Empar Iturbi, pel nord; el carrer Sant Vicent Màrtir, per l’oest; el carrer Almudaina, pel sud; i la mitgera de les edificacions existents i el seu pati interior, per l’est.
El projecte de reparcel·lació, aprovat per la Junta de Govern Local, compta amb una edificabilitat de 21.799 m² de sostre i una superfície global de 8.564,52 m², amb un ús qualificat de residencial. Pel que respecta a les 200 vivendes noves, n’hi haurà unifamiliars amb pati interior, i en blocs de tres plantes i edificis de fins a nou altures més àtic.
Cal assenyalar que han quedat fora d’esta actuació urbanística un edifici situat en el número 12 del carrer Pianista Empar Iturbi, un altre immoble protegit del carrer del Moncayo, a més del grup de vivendes tradicionals de dos altures amb pati posterior que donen al tram del carrer del Moncayo comprés entre els números 3 i 15.
