Aprovats els diumenges i festius en què obriran els comerços valencians en 2026
L’Observatori del Comerç dona llum verda a la proposta de permetre l’obertura dels negocis durant onze jornades l’any que ve
El comerç de la Comunitat Valenciana ja sap quins dies festius i diumenges obrirà les portes en 2026. Segons s’ha comunicat este matí després del ple de l’Observatori del Comerç Valencià —constituït per representants de les diferents entitats i organitzacions empresarials del sector de la distribució comercial minorista—, el pròxim exercici tindrà onze festius i diumenges hàbils per a la pràctica comercial.

En concret, la proposta de festius i diumenges hàbils aprovada coincidix amb la que van presentar prèviament les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana. Els festius i diumenges aprovats per a l’obertura comercial l’any 2026 han sigut els següents:
- 4 de gener de 2026 – Diumenge. Campanya de Reis.
- 11 de gener de 2026 – Diumenge. Rebaixes d’hivern.
- 3 d’abril de 2026 – Divendres Sant. Més afluència turística.
- 5 d’abril de 2026 – Diumenge de Pasqua. Més afluència turística.
- 5 de juliol de 2026 – Diumenge. Rebaixes d’estiu.
- 15 d’agost de 2026 – Dissabte. Assumpció de la Mare Déu. Acumulació de festius.
- 12 d’octubre de 2026 – Dilluns. Festa Nacional d’Espanya. Acumulació de festius.
- 29 de novembre de 2026 – Diumenge. Campanya de Nadal.
- 13 de desembre de 2026 – Diumenge. Campanya de Nadal.
- 20 de desembre de 2026 – Diumenge. Campanya de Nadal.
- 27 de desembre de 2026 – Diumenge. Campanya de Reis.
Publicació en el DOGV
Segons ha donat a conéixer l’Observatori, en les pròximes setmanes es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2026.
