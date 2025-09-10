Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprovats els diumenges i festius en què obriran els comerços valencians en 2026

L’Observatori del Comerç dona llum verda a la proposta de permetre l’obertura dels negocis durant onze jornades l’any que ve

Entrada al centre comercial del Saler, en una imatge d’arxiu

Joan Batalla

València

El comerç de la Comunitat Valenciana ja sap quins dies festius i diumenges obrirà les portes en 2026. Segons s’ha comunicat este matí després del ple de l’Observatori del Comerç Valencià —constituït per representants de les diferents entitats i organitzacions empresarials del sector de la distribució comercial minorista—, el pròxim exercici tindrà onze festius i diumenges hàbils per a la pràctica comercial.

Tots els dies en els quals s’obri

En concret, la proposta de festius i diumenges hàbils aprovada coincidix amb la que van presentar prèviament les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana. Els festius i diumenges aprovats per a l’obertura comercial l’any 2026 han sigut els següents:

  • 4 de gener de 2026 – Diumenge. Campanya de Reis.
  • 11 de gener de 2026 – Diumenge. Rebaixes d’hivern.
  • 3 d’abril de 2026 – Divendres Sant. Més afluència turística.
  • 5 d’abril de 2026 – Diumenge de Pasqua. Més afluència turística.
  • 5 de juliol de 2026 – Diumenge. Rebaixes d’estiu.
  • 15 d’agost de 2026 – Dissabte. Assumpció de la Mare Déu. Acumulació de festius.
  • 12 d’octubre de 2026 – Dilluns. Festa Nacional d’Espanya. Acumulació de festius.
  • 29 de novembre de 2026 – Diumenge. Campanya de Nadal.
  • 13 de desembre de 2026 – Diumenge. Campanya de Nadal.
  • 20 de desembre de 2026 – Diumenge. Campanya de Nadal.
  • 27 de desembre de 2026 – Diumenge. Campanya de Reis.

Publicació en el DOGV

Segons ha donat a conéixer l’Observatori, en les pròximes setmanes es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2026.

