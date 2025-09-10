Etta Eyong: tot preparat per a debutar com a granota
El davanter, que lluirà el 21 a l’esquena, s’ha convertit en una de les grans esperances de l’equip per a aconseguir la permanència
Rafa Jarque
Ara, sí. Ja està tot preparat per al debut d’Etta Eyong com a futbolista del Llevant UE. El davanter senegalés, després d’eixir-se’n amb el Vila-real en les primeres tres jornades de lliga, es va convertir, en les últimes hores de mercat, en el flamant fitxatge granota, la joia de la corona per a aconseguir l’objectiu de la permanència. Des de la seua arribada i durant la parada internacional, Etta ha estat entrenant a Buñol al costat dels seus nous companys, però no ha sigut fins a este dimarts quan la Lliga ha confirmat el dorsal que lluirà el nou davanter del Llevant UE: amb el 21 a l’esquena, Etta Eyong espera donar-li moltes alegries al llevantinisme.
I és que, després d’un inici de temporada complicat en el qual el Llevant encara no ha sumat punts, el final del mercat va servir perquè l’afició granota recobrara la il·lusió. Etta Eyong és un futbolista pel qual sospirava, i sospira, mitja lliga, i finalment va ser el Llevant el que va guanyar la carrera gràcies a la bona gestió de la direcció esportiva i al desig del futbolista de recalar en el Ciutat de València.
Sense temps que perdre, Etta Eyong s’estrenarà este diumenge com a jugador del Llevant UE, amb possibilitats fins i tot que siga com a titular. El seu debut serà en el Ciutat de València, contra un rival exigent com és el Betis, però amb la il·lusió intacta de començar amb bon peu la relació amb el seu nou club i afició. La del nou 21 podria no ser l’única novetat en l’onze, ja que Jon Ander Olasagasti partix amb paperetes per a eixir d’inici en el centre del camp. Carlos Álvarez, amb més ritme després de recuperar-se de la lesió, també apunta a titular.
Més dorsals confirmats
El d’Etta Eyong no ha sigut l’únic dorsal nou confirmat per la Lliga. La resta dels últims jugadors inscrits pel Llevant també coneixen ja quin número lluiran a l’esquena. Unai Vencedor, també fitxatge de l’últim dia de mercat, es queda amb el dorsal 12. Koyalipou, el 15; Arriaga, el 16, i Maturro, el 3. Tots ells estan a l’espera del seu debut com a futbolistes granota.
