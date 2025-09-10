L’AVL veu “raons jurídiques” per al recurs d’inconstitucionalitat que desestima el Defensor del Poble
El Defensor del Poble desestima interposar un recurs, però recomana a Presidència de la Generalitat “iniciar els tràmits necessaris per a realitzar una modificació de crèdit de la secció 17 dels pressupostos” per a salvaguardar la seua autonomia
Hi ha “raons jurídiques fonamentades”. Així valora l’Acadèmia Valenciana de la Llengua la necessitat de la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el buidatge pressupostari escomés pel Consell de Carlos Mazón de les arques de la institució. Un recurs contra la Llei 6/2025, de 30 de maig, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2025, que el Defensor del Poble, a qui se li va sol·licitar, ha desestimat, encara que recomana a la Generalitat “iniciar els tràmits necessaris per a realitzar una modificació de crèdit de la secció 17 dels pressupostos generals de la Generalitat Valenciana, en el sentit de la proposta aprovada pel Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i remesa al Consell per a la seua aprovació, en honor de salvaguardar l’autonomia d’esta institució”.
I esta recomanació del Defensor del Poble la valora “positivament” l’AVL en un comunicat. Veuen de justícia “el reintegrament del pressupost de l’AVL com va ser aprovat per la institució”. Però, pel que fa al recurs, discrepen de la decisió de no interposar-lo, perquè consideren que “hi ha raons jurídiques fonamentades per a fer-ho”. El dictamen del Defensor del Poble, per la seua banda, considera que “no s’advertix una contradicció palesa entre la garantia estatutària de l’AVL com a institució normativa lingüística de la Generalitat Valenciana i la llei la constitucionalitat de la qual es discutix”.
“La seua autonomia s’ha vist seriosament afectada”
Quant a la recomanació al Consell de modificar el pressupost per a l’Acadèmia, el Defensor del Poble indica que la institució “no només ha patit una disminució important de la dotació pressupostària inicialment aprovada pel Ple de l’Acadèmia, sinó que les modificacions han variat les previsions de les partides pressupostàries (especialment els capítols 2, 4 i 7), de tal manera que la seua autonomia s’ha vist seriosament afectada”. Estos canvis impliquen, com és obvi i com arreplega el Defensor, “una modificació dràstica del Pla d’actuació de l’Acadèmia”.
No obstant això, des de l’Acadèmia consideren que la gravetat de la retallada la fa mereixedora del fet que s’interpose un recurs d’inconstitucionalitat, ja que el Defensor del Poble sí que reconeix que l’autonomia es veu lesionada. Recorden que així ho corrobora l’informe elaborat pel lletrat secretari general de l’Acadèmia i remés el 27 de juny al Síndic de Greuges, organisme que el va elevar al Defensor del Poble.
L’informe elaborat per l’AVL
“A través d’una llei ordinària, com la Llei de pressupostos, no només s’anul·la materialment l’autonomia orgànica, funcional i pressupostària de l’Acadèmia, sinó que, de manera arbitrària, es fa inviable l’existència mateixa de la institució” de promoció del valencià, indica l’informe de l’AVL. Els pressupostos, afig el citat document, “deroguen de facto tant l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana com la Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua”. Des de la institució acadèmica consideren que es vulneren els principis de seguretat jurídica i de jerarquia normativa reconeguts en la Constitució, l’Estatut i la Llei de funció pública valenciana, que exigix dotació econòmica per a totes les places de la plantilla.
