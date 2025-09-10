L’última cuada del temporal deixa quasi quaranta litres en una hora i una mànega d’aigua en el litoral de Sueca
La pluja a penes ha generat desperfectes i ha sigut beneficiosa per al camp
La Ribera deixa arrere la situació d’alerta taronja per risc de fortes pluges i inundacions. Les últimes cuades del temporal, que ha generat pocs danys, van deixar registres pluviomètrics importants, especialment en la costa de Sueca.
Segons les dades recopilades per la xarxa d’observatoris de l’Agència Valenciana de Meteorologia, una forta tromba va descarregar en el litoral de la Ribera Baixa. Quasi quaranta litres per metre quadrat en una hora es van registrar al Mareny Blau i les Palmeres en la matinada de dimecres. Precisament en la costa suecana es va poder presenciar també una espectacular mànega d’aigua, un fenomen meteorològic similar a un tornado que es produïx en la mar. L’episodi va ser breu i sense conseqüències per a la població.
En la resta de la Ribera Baixa, la pluja va tindre un pas encara més anecdòtic. En la zona de Sant Antoni, a Cullera, es van registrar vint-i-huit litres per metre quadrat. En la resta de localitats, els pluviòmetres ni tan sols van superar els quinze litres.
En el cas de la Ribera Alta, el paratge alzirenc de la Murta i la Casella va acumular, de matinada, uns 17 l/m², amb registres més tímids en el nucli urbà.
Segons les fonts municipals consultades per Levante-EMV, les pluges de l’últim episodi han sigut, en termes generals, beneficioses per al camp i a penes han produït incidències. Sí que es van produir desperfectes, però, a principis de setmana, a causa de les fortes ratxes de vent, que van deixar caigudes de branques d’arbres en diversos punts de la comarca. Una de les més aparatoses va ocórrer a la Barraca, al caure sobre un autobús escolar. Afortunadament, no va haver-hi ferits.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
- El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
- Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Mompó continuarà col·laborant amb l’AVL malgrat Vox: “Tinc principis i el valencià és un dels que no vull tocar”
- Les víctimes de la dana compareixeran en el Parlament Europeu el 25 de setembre